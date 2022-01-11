Kazada hayatını kaybeden 4 itfaiye personeli için tören düzenlendi



Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/ORHANELİ (Bursa), (DHA)BURSA´da kaza ihbarına giden itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 4 personel için Bursa Büyükşehir Belediyesi´nde tören düzenlendi. Törende Aydın Doğru´nun (42) oğlu Halit Doğru (13), babasının tabutunun başında gözyaşı döktü.

Orhaneli ilçesinde itfaiye ekipleri, dün saat 10.00 sıralarında, Nalınlar Mahallesi orman deposu mevkisinde yaralamalı trafik kazası ihbarı üzerine 16 RK 960 plakalı itfaiye aracıyla yola çıktı. Kaza yerine yaklaşık 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçtaki itfaiye çavuşu İsmail Kaya (39), itfaiye eri Sinan Amil (37), itfaiye destek personeli Aydın Doğru (42) ve Yunus Akşit´in (37) hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyecilerin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GEÇİCİ GÖREVLE ORHANELİ´YE GİTMİŞ

Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Kaya´nın 13 yıldır, 2 çocuk babası Aydın Doğru´nun 4 yıldır, evli ve 2 çocuk babası Sinan Amil´in 14 yıldır, bekar olan Yunus Akşit´in ise 4 yıldır itfaiyede görev yaptığı belirtildi. Yunus Akşit´in babasının da 41 yaşınayken trafik kazasında yaşamını yitirdiği bildirildi. Sinan Amil´in asıl görev yerinin Zafer İtfaiye grubu olduğu, Orhaneli´de geçici olarak görevlendirildiği ifade edildi.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Kazada hayatını kaybeden itfaiyeciler için Bursa Büyükşehir Belediyesi´nde tören düzenlendi. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İYİ Parti Grup Başkan Vekili İsmail Tatlıoğlu, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile hayatını kaybeden itfaiye personellerinin yakınları, itfaiyeciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Keşke, böyle bir tören için bir araya gelmeseydik. Acımız gerçekten çok büyük. Kelimeler kifayetsiz, sözlerin tarifi yok. Dün sırf bu memleketin ihtiyaçları için sel, yangın, trafik kazası, arama kurtarma ve her türlü sıkıntıya müdahale eden arkadaşlarımız sabah 7-8'de evlerinden çıktılar ve görevleri başındaydılar. Maalesef bir elim kazaya müdahale etmek adına görevleri başında olan kardeşlerimizi şimdi hep beraber Hakk´a uğurluyoruz. Biz onlardan razıyız, Rabb'im de onlardan razı olsun. Acıyı tarif etmek gerçekten mümkün değil. 4'ünü de yakından tanıdığım, pırıl pırıl kardeşlerimizdi. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Allah böyle bir acıyı bir daha bize yaşatmasın. Şehitlerimizin emanetleri bizim emanetimizdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

OĞLU TABUTUN BAŞINDA AĞLADI

Törende Aydın Doğru´nun oğlu Halit Doğru (13) babasının tabutunun başına gelerek dua etti. Halit Doğru, babasının tabutunu okşayıp fotoğrafına baktı. Kazada hayatını kaybeden itfaiyecilerin yakınlarının da ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

İsmail Kaya için Orhaneli Merkez Camisi'nde, Yunus Akşit için Orhaneli Karaoğlanlar Mahallesi Camisi'nde, Aydın Doğru için Orhaneli Akçabük Mahalle Camisi'nde, Sinan Amil için ise Kestel Selahattin Yıldız Camisi'nde öğlende cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından 4 itfaiye personeli toprağa verilecek.FOTORĞAFLIDHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-01-11 12:24:22



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