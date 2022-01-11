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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı iş insanı Ali Cakalıoğlu hayatını kaybetti

İHA

Bursalı iş insanı Ali Cakalıoğlu hayatını kaybetti

Bursalı iş insanı, eski Bursaspor Yönetim Kurulu üyesi ve eski siyasetçi Ali Cakalıoğlu hayatını kaybetti.
Bursa siyasetinin önemli isimlerinden; bir dönem belediye meclis üyeliği de yapan iş insanı Ali Cakalıoğlu 70 yaşında hayatını kaybetti. Cakalıoğlu'nun cenazesi 12 Ocak Çarşamba günü öğle namazına müteakip Kestel Saitabat Camii’nden kaldırılacak.
Öte yandan Bursaspor Kulübü ise resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları duyuruda, ''Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ali Cakalıoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze 12 Ocak Çarşamba günü öğle namazına müteakip Kestel Saitabat Camii'nden kaldırılacak ve Saitabat Köy Mezarlığı'na defnedilecektir.'' açıklamasını yaptı.

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