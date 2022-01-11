Bursalı iş insanı Ali Cakalıoğlu hayatını kaybetti

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursalı iş insanı, eski Bursaspor Yönetim Kurulu üyesi ve eski siyasetçi Ali Cakalıoğlu hayatını kaybetti.

Bursa siyasetinin önemli isimlerinden; bir dönem belediye meclis üyeliği de yapan iş insanı Ali Cakalıoğlu 70 yaşında hayatını kaybetti. Cakalıoğlu'nun cenazesi 12 Ocak Çarşamba günü öğle namazına müteakip Kestel Saitabat Camii’nden kaldırılacak.

Öte yandan Bursaspor Kulübü ise resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları duyuruda, ''Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ali Cakalıoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze 12 Ocak Çarşamba günü öğle namazına müteakip Kestel Saitabat Camii'nden kaldırılacak ve Saitabat Köy Mezarlığı'na defnedilecektir.'' açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.