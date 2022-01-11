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Kestel Belediyesi'nden ‘Güçlü Kadınlar, Güçlü Kestel’ projesi Başkan Tanır: "Kestel’imizin geleceğini toplumun temel taşları kadınlarımız ile şekillendireceğiz’’

İHA

Kestel Belediyesi'nden ‘Güçlü Kadınlar, Güçlü Kestel’ projesi Başkan Tanır: "Kestel’imizin geleceğini toplumun temel taşları kadınlarımız ile şekillendireceğiz’’

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, yeni başlattığı ‘Güçlü Kadınlar, Güçlü Kestel’ Projesiyle, ilçedeki kadınlar ile bir araya geliyor.
Kestel Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Güçlü Kadınlar, Güçlü Kestel’ projesiyle, bir kez daha kadınların önemini ortaya koydu. Proje kapsamında Belediye Başkanı Önder Tanır, ilçenin her mahallesindeki kadın sakinlerle Çilek Sosyal Yaşam Merkezi’nde kahvaltı eşliğinde toplantı yaparak, sıkıntı ve taleplerini dinleyip fikir alışverişinde bulunacak. Başkan Tanır, projenin ilk buluşmasını Vani Mehmet Mahallesi’ndeki kadınlarla gerçekleştirdi. Mahallelerdeki eksiklerin ve yeni projelerin konuşulduğu toplantıda Başkan Tanır ve Vani Mehmet Mahallesi’nin kadın sakinleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Önder Tanır, "Geçtiğimiz haftalarda halk günü buluşmamızda Vani Mehmet Mahallesi’nin bir bölgesinde yaşayan kadınlarımız talepleri ve fikirleri için bize gelmişti. Bizlerde bu görüşmenin ardından ilçe sakini kadınlarımız ile daha fazla görüş alışverişinde bulunmak adına böyle bir projeye başladık. Kadınlarımız için hayata geçirdiğimiz Çilek Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlediğimiz kahvaltı ile ilçe sakini kadınlarımız ile buluşuyoruz. İlk buluşmamızı Vani Mehmet Mahallesi’nde ki kadınlarımız ile yaptık. Bundan sonrada ilçemizin her mahallesindeki kadınlarımız ile bir araya geleceğiz. Malumunuz biz erkekler iş vesilesiyle akşamdan akşama evde oluyoruz. Kadınlarımız sokaklarımızı, parklarımızı, caddelerimizi daha çok kullanıyor ve sahip çıkmaya çalışıyor. Bu sebeple onların görüş bildireceği bu projeyi hayata geçirdik. Kestel’imizin geleceğini ailenin, toplumun temel taşları olan kadınlarımız ile şekillendireceğiz. Bu manada toplantılarımız devam edecek" dedi.
Mahalle sakini kadınlar ise Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’a teşekkürlerini iletti.

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