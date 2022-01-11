Aracın altında kalan Minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı Kadın sürücü tutuklandı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Faruk Gündoğdu, gözyaşları arasında defnedildi.

İnegöl'de otomobilin altında kalan Ömer Faruk Gündoğdu (5) hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin ardından aileye teslim edilen çocuğun cenazesi, Süleymaniye Camii'ne getirildi. Çocuğun cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarını tutamayan baba Güven Gündoğdu, ayakta durmakta zorluk çekti. Çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen sürücü F.V., "Bilinçli Taksirle Öldürme" suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.