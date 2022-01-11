5 yaşındaki Ömer'in ölümüne neden olan sürücü: Acemiyim, otomobili birkaç kez kullandım (2)

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elinden tuttuğu dedesi Abdurrahman Gündoğdu ile ekmek almaya giderken, Fatma Vural'ın kullandığı otomobille çarptığı Ömer Faruk Gündoğdu için cenaze namazı kılındı. Süleymaniye Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Ömer Faruk'un cenazesi, Kavaklaraltı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Fatma Vural ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-11 14:33:25



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