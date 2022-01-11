Boz ayılar Uludağ'da fotokapana böyle yakalandı

Uludağ Milli Parkı'nda fotokapana yakalanan boz ayılar böyle görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa genelinde ayı popülasyonunu ölçmek için 70 foto kapanla görüntüleme yaptı. İznik, İnegöl, Karacabey, Yenişehir ve Uludağ Milli Parkının çeşitli bölgelerine kurulan fotokapanlar saniye saniye olan biteni kaydetti. Su birikintilerine ve bırakılan yiyecekleri yemek için gelen boz ayılar, fotokapanlar sayesinde anbean böyle görüntülendi.

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