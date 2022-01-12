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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesinden istihdama dev katkı

İHA

İnegöl Belediyesinden istihdama dev katkı

İnegöl Belediyesi tarafından iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturabilmek adına kurulan İstihdam Merkezi, 2021 yılında 547 kişiyi iş sahibi yaptı.
İnegöl Belediyesi, 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına İstihdam Merkezini kurdu. Merkez belediye binasında 2 personelin görev yaptığı İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşların umudu oldu. Merkez, aynı zamanda personel arayan firmaların da çözüm ortağı konumuna geldi. İstihdam Merkezinin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün nüfusuyla ve ekonomisiyle ciddi kazançların sağlandığı bereketli topraklar olduğuna dikkat çekti. Şehirde işsizliğin yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Başkan Taban, “Aslında istihdam denildiği zaman eksi istihdamdan bahsedebileceğimiz bir yer İnegöl. Sadece kişilerin meslekleri ve yeteneklerine göre iş bulma pozisyonları noktasında iş bulma konusunda sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Bu nedenle göreve gelmemizin 1’inci yılında belediyemiz bünyesinde bir İstihdam Merkezi oluşturduk. Burada amacımız kişilerin verilerini toplayarak doğru işe doğru kişiyi yönlendirmek ve bu süreçte hem iş arayan vatandaşlarımıza hem de işverene yardımcı olmaktı. Geldiğimiz noktada ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da görmüş olduk. İstihdam Merkezimiz geride kalan 3 yılda 831 vatandaşımıza iş imkanı sağladı” dedi.
İstihdam Merkezi personelinin sürekli olarak firma ziyaretleri yaptığını da dile getiren Başkan Taban, “Arkadaşlarımız firmalarımızı ziyaret ederek merkez hakkında bilgi veriyor. Bu sayede firmalarımız personel açığı olduğunda İstihdam Merkezine bilgi verip orada kayıtlı bulunan kişilerden aradıkları özellikte personel varsa hemen yönlendirme yapılıyor. Bu işbirliklerinin de meyvelerini toplamaya başladık. İstihdam Merkezindeki arkadaşlarımız burada aracı pozisyonunda yerini alıyor. Ben bu noktada bizlerle işbirliği yaparak şehrimizin ve ülkemizin istihdamına katkı sağlayan firmalarımıza da teşekkür ediyorum. Her hafta onlarca personel alımına aracılık ediyoruz” diye konuştu.
İstihdam Merkezi’nin 2021 yılı çalışmalarının verilerini de paylaşan Başkan Taban, “İstihdam Merkezimiz 2021 yılı 01 Ocak ayı ile 31 Aralık tarihine kadar geçen 1 yıllık sürede toplam 815 başvuru aldı. Bu başvurulardan 679’u şahsen yapılan başvurular olurken, 49’u engelli vatandaşlarımızın şahsen başvurusu olarak kayıtlara geçti. 24 vatandaşımız mail yoluyla başvuruda bulunurken, bizlerin de çeşitli ziyaretler sırasında sıkça karşılaştığımız konulardan biri olan istihdam konusunda bana gelen 33 talebi de İstihdam Merkezimize yönlendirerek süreci devam ettirdim. Yine Başkan Yardımcılarımıza gelen 30 başvuru da merkezimizde kayıt altına alındı. Bu başvurular neticesinde 2021 yılında 547 vatandaşımız farklı firmalarda istihdam edilmeye başladı. Ayrıca 2021 yılı içerisinde arkadaşlarımız istihdam noktasında işbirliği için 89 firma ile görüşme yaptı. Bu firmalarla 30 ayrı personel alım organizasyonu gerçekleştirildi. İsithdam Merkezimiz tarafından İşkur sistemi aracılığıyla ve çeşitli iş ilanlarına yönlendirme yapılan kişi sayısı ise 1181” açıklamalarında bulundu.
Öte yandan, İstihdam Merkezi kuruluşundan bu yana yüzlerce kişiye iş kapısı açtı. 2018 yılı Kasım ayında kurulmasının ardından 2018’in son 2 ayı ve 2019 yılında toplam 213 vatandaşın iş bulmasına aracılık eden merkez, 2020 yılında da 905 başvuru alıp 24 firma ile işbirliği yaparak 71 kişinin işe yerleşmesini sağladı. 2021 yılında da 89 firma ile işbirliği yapılarak 547 kişi uygun bir işe yerleştirildi. Toplamda 831 kişiye istihdam sağlanmış oldu.

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