Finallere hazırlanmak Büyükşehir’le çok rahat

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve açıldığı günden bu yana üniversiteli gençler tarafından yoğun olarak kullanılan Görükle Gençlik Merkezi, ‘final sınavları nedeniyle’ 21 Ocak’a kadar 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

Gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri ve kütüphanelerle gençlere konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışma imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, final sınavları nedeniyle Görükle Gençlik Merkezi’nde 24 saat hizmet uygulamasını yeniden başlattı. Vize döneminde 20 Kasım4 Aralık olarak belirlenen 24 saat hizmet uygulaması, gençlerin yoğun talebi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından 12 Aralık tarihine kadar uzatılmıştı. Vize döneminde günde ortalama bin öğrencinin kullandığı merkezde, her akşam 300 kişilik ücretsiz çorba dağıtımı gerçekleştirilmişti.

Final sınavları nedeniyle 7 Ocak tarihinde başlayan 24 saat hizmet uygulaması, vize sınavlarına göre çok daha fazla ilgi gördü. Halen günde yaklaşık 2 bin üniversitelinin kullandığı merkezde akşamları çorba servisi kişi sayısı 500’e çıkartıldı.

Ücretsiz internet, çay ve kahve ikramlarının yanı sıra her akşam sıcak çorba servisi ile karınlarını doyurma imkanı bulan gençler, verilen hizmet nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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