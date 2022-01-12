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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'da kara hasret kalanlar Uludağ'ı tercih etti

İHA

İstanbul'da kara hasret kalanlar Uludağ'ı tercih etti

İstanbul'da beklenen kar yağışı gelmeyince, vatandaşlar Uludağ'ı tercih etti.
Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da yaklaşık bir haftadır yağmayan kar dün akşam itibariyle tekrar başladı. Hafta sonu olduğu gibi hafta içi de yurt içi ve yurt dışından turistlerini ağırlayan Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Özellikle İstanbul'da beklenen kar yağmayınca vatandaşlar Uludağ'ı tercih etti. Kayak yapmayı yeni öğrenenler ise hafta içi pistlerin boş olmasını avantajlı olarak değerlendirdi. Meteoroloji'nin resmi sitesinden alınan hava sıcaklığı eksi 10 derece olarak ölçülürken, Sarıalan bölgesi başta olmak üzere Uludağ'a ulaşan tüm yollarda Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu gece ve yarın da Uludağ'da yoğun kar yağışı tahmin edilirken, hava sıcaklığı ise eksi 13 ila eksi 19 derece olması bekleniyor.
İstanbul'dan gelen vatandaşlar Uludağ'ı çok sevdiklerini ifade ederek, "İstanbul'da kar yağmayınca buraya geldik. Kayak yapmayı öğreniyoruz ama biraz zorlukları var. Herkese Uludağ'ı tavsiye ediyorum" diye konuştular.

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