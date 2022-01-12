Başkan Yünkül: "Memur maaşlarına yapılan yüzde 2,5’lik zam yetersiz"

Sağlık Sen Bursa Şubesi, yılın ilk divan toplantısını geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Memur Sen Bursa İl Temsilcisi, Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, memur maaşlarına yapılan yüzde 2.5’lik zammın yetersiz olduğunu ifade etti.

Merinos AKKM’de geçekleştirilen toplantıya, yönetim kurulu, ilçe yönetimleri ve iş yeri temsilcileri katıldı. Divan toplantısında gündeme ilişkin görüş alışverişi yapılırken, yeni yıldaki hedefler de belirlendi. Memur Sen Bursa İl Temsilcisi, Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, yaptığı konuşmada, divan üyelerine önemli mesajlar verdi. Ek ödemeler konusuna değinen Yünkül, gelir adaletsizliğinin biran önce çözüme kavuşması gerektiğini vurguladı. Memur maaşlarına yapılan zam oranıyla alakalı konuşan Başkan Yünkül, “Ağustos ayı itibariyle yapılan toplu sözleşmenin ardından, ekonomik dalgalanmadan sabit gelirli memurlarımız fazlaca etkilendi. Eylül ayı ile birlikte yeni bir ek sözleşme imzalanması gerektiğini her platformda dile getirdik. Mevcut ekonomik koşulların tekrar dikkate alınarak bu geçecek olan süre içindeki kayıpların da telafisi için bir ek protokolle tekrardan masaya oturulması, toplu sözleşmede kayıt altına alınan, imza altına alınan bu yüzde 5’lik oranın revize edilmesi gerektiğini ifade ettik. Gelinen noktada memur maaşlarına yüzde 30.5’lik bir zam yapıldı. Bunun yüzde 22.5’lik kısmı ise enflasyon farkından kaynaklanıyor. Yüzde 5’lik kısım ise Memur Sen’in imza altına almış olduğu toplu sözleşmedeki oranda var. Özet olarak yüzde 5’lik kısım yüzde 7.5 olarak revize edilmiş oldu. Refah payı adı altında verilen yüzde 2.5’lik zammı olumlu karşılıyoruz ancak yeterli bulmuyoruz” dedi.

Oransal zamdan ziyade herkese eşit bir zam verilmesinden yana olduklarını ifade eden Yünkül, “MemurSen olarak masada oturup, bunu hükümet yeklileriyle görüşmemiz gerekiyor. Oran vererek ya da bir rakam vererek kamuoyunu beklentiye sokmanın doğru olduğunu düşünmüyoruz. Masaya oturduğumuzda, yetkili sendika olarak bizim, bir de hükümet işveren tarafının masada olması gerekiyor. Neticede bizim beklentilerimiz olacak, hükümetin de verebileceği tutarlar ya da oranlar olacak. Yapılan görüşmede bir pazarlığın olması gerekiyor. Yüzde 2.5 artı ilave ödeme vereceğiz dediğinizde, olumsuz bir tablo ile karşı karşıya kalınıyor” diye konuştu.

Son olarak sendikacılığın mücadele edilmesi gereken bir alan olduğuna vurgu yapan Başkan Yünkül, “Bizler şartların daha iyiye gelmesi adına mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

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