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Bursa-İstanbul otobanındaki kameraya böyle yansıdı Sosyal medya videosu çeken yolcu kazayı kaydetti

İHA

Bursa-İstanbul otobanındaki kameraya böyle yansıdı Sosyal medya videosu çeken yolcu kazayı kaydetti

Bursaİstanbul otoyolunda meydana gelen kazada hızla bariyerlere çarpan araç savrulurken, o anlar başka bir araçtaki sosyal medya için hikaye çeken yolcu tarafından anbean kaydedildi.
Kaza sabah saatlerinde Bursaİstanbul otoyolu Orhangazi tüneli çıkışında meydana geldi. Dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yolun sağındaki bariyerlere çarparak durabildi. O anlar ise başka bir otomobilde yolcu olarak seyahat eden vatandaş tarafından anbean kaydedildi.
Bariyerlere çarpan otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Otoban polisi olayla alakalı soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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