Deniz ulaşımı kullanacaklar dikkat Bazı BUDO seferleri iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferlerini iptal etti.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şunlar:
07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.