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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'nın değerleri Sırbistan'da vitrine çıktı

İHA

Bursa'nın değerleri Sırbistan'da vitrine çıktı

Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa, bu yıl Novi Sad şehri ile Avrupa Kültür Başkenti unvanını alan Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da tüm değerleriyle tanıtıldı. İki kültür başkenti olan şehir arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedefiyle yapılan etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu yönde atılacak adımların iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceğini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’nın uluslararası arenada ön plana çıkartılması yönündeki çalışmalarına devam ediyor. Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabilmesi hedefiyle bugüne kadar çok sayıda uluslararası tanıtım etkinliği gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’nin son durağı, bu yıl Novi Sad şehri ile Avrupa Kültür Başkenti unvanını alan Sırbistan’ın başkenti Belgrad oldu. Belgrad’da düzenlenen Bursa Tanıtım Günü etkinliğine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak ile Bursalı turizm profesyonelleri katıldı. Başkan Aktaş ve beraberindeki heyet, Belgrad temasları kapsamında ilk olarak Belgrad Belediye Başkanı Prof. Dr. Zoran Radojii’i ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler ele alındı.
Belgrad Crown Plaza Oteli fuaye alanında düzenlenen Bursa fotoğrafları, çini ve Bursa ipeği sergileri ile geleneksel yöntemle kozadan ipek ipliği elde etme uygulaması katılımcılardan büyük ilgi gördü. Bursa’nın tüm yönleriyle tanıtıldığı Bursa Tanıtım Günü etkinliği açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa ile Avrupa Kültür Başkenti seçilen Novi Sad arasındaki karşılıklı etkileşimi artırmak istediklerini söyledi. Bursa’nın tarihe yön veren, 8500 yıllık geçmişi olan bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Burada film gösterimi, sergiler ve konuşmalarla anlatabildiklerimiz Bursa’nın sadece kısa bir özeti. Bursa gerçekten çok özellikli bir şehir. Gastronomiden tarihi ve kültürel mirasa ve doğal zenginliklere kadar pek çok değere sahibiz. Bizim zaten Novi Pazar şehri ile ilişkilerimiz var. Geçtiğimiz ay Sırbistan’dan 60 öğrenciyi Bursamızda ağırladık. Burada turizm profesyonellerimiz de var. İnşallah yapılan ikili görüşmelerle iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Türkiye’de Anadolu’yu, Türk İslam kültürünü en iyi anlatan şehirlerin başında Bursa’nın geldiğini söyledi. Bursa’nın tanıtımı için Sırbistan’da olduklarının altını çizen Demircan, “Belgrad’a ilk defa geldim ve çok beğendim. Bütün Balkan coğrafyasına bakarken, kendimizi ‘kültürel yakınlıktan olsa gerek’ evimizde hissediyoruz. Elbette son dönemde cumhurbaşkanlarımızın yakın işbirliği bütün tabana yayılmış durumda. Ekonomide, kültürde, turizmde gelişmeler çok hızlı bir şekilde oluyorsa, bu cumhurbaşkanlarımızın yakın diyaloğundan kaynaklanıyor. Kendilerine müteşekkiriz. Bize bu zemini verdiler ve biz de bu zemin içerisinde yürümeye, ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da Türk Dünyası Kültür Başkentleri ve Avrupa Kültür Başkentleri arasındaki etkileşimi artırmak hedefiyle son yıllarda önemli çabaları olduğunu hatırlatarak, bu kapsamda imzalanan işbirliği anlaşmasının çok değerli olduğunu vurguladı.
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da Balkan ülkeleri arasında Romanya ve Yunanistan'dan sonra en büyük pazara sahip olan Sırbistan’ın, yaklaşık 1.3 milyar nüfusluk bir potansiyelinin bulunduğunu hatırlattı.
Belgrad Belediye Başkanı Prof. Dr. Zoran Radojii de daha önce Bursa’yı görme imkanı bulduğunu ve çok beğendiğini kaydetti.
Bursa Tanıtım Günü etkinliği kapsamında Bursalı turizm profesyonelleri, Sırp turizmcilerle ikili görüşmeler yaparak, iki şehir arasındaki turizm fırsatlarını değerlendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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