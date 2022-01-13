Bursa’da kahreden olay... Soba devrildi, yangında hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti

Bursa’da bir apartmanın bodrum katında elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, saat 07.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri binanın bodrum katından yoğun bir duman geldiğini fark etti. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. İtfaiyeciler eve girdiklerinde 57 yaşındaki yalnız yaşayan İbrahim Yılmaz’ın cansız bedenini buldu.

Ekipler, Yılmaz'ın elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın komşuları acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından İbrahim Yılmaz'ın yanmış bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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