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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

”Tarımsal elektrik ödemeleri yıl sonu olmalı”

İHA

”Tarımsal elektrik ödemeleri yıl sonu olmalı”

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, UEDAŞ’ın tarımsal sulama aboneliklerine yaptığı yüzde 95’lik zammı eleştirerek, “Üstelik ödemelerin her ay düzenli istenmesi çiftçilerimizin belini büküyor” dedi.
Elektrik, mazot, gübre ve ilaca gelen zamların çiftçinin belini büktüğünü belirten Başkan Erdem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Çiftçi, ürününü hasat döneminde sattığı için eline bir defa para geçiyor. Daha hasat yapmadan tarımsal sulama faturalarını ödemek zorunda kalıyor. Bu nedenle tarımsal sulama faturalarının 31 Aralıkta tek seferde ödenmesi ve tarımsal elektrik ödemelerinin yarısının devlet tarafından karşılanması çiftçileri rahatlatacaktır. Sadece elektrik değil, mazot, gübre ve ilaca gelen zamlar çiftçinin belini zaten bükmüş durumda. Bu şartlar altında tarımsal üretim yapılması, çiftçinin tarlasına, bağına, bahçesine bakması, gübrelemesi, ilaçlaması, sulaması mümkün görünmüyor. Bir yılda tarımsal sulamada kullanılan elektriğe yüzde 95 zam geldi. Mazot fiyatı dolar her yükseldiğinde artıyor. Gübre fiyatları her geçen gün artıyor. Tarımda kullanılan ilaç fiyatındaki artış iki katını geçti. İşçilik maliyetleri yüzde 50 arttı. Buna karşın çiftçinin ürettiği ürün fiyatları yerinde sayıyor. Tarım sektörünün olmazsa olmaz önemli bir gider kalemi ise gübredir. Gübre fiyatları anlık değişme göstererek çiftçilerimizi kaos ortamına sürüklemekte, stok bulunamaz düşüncesiyle yüksek fiyatlardan gübre bulan çiftçilerimiz sevinir hale gelmektedir. Çiftçilerimizin yükünü hafifletmek adına tarımsal elektrik ve gübre giderlerinin yarısının devlet tarafından karşılanması çiftçilerimizi rahatlatacaktır. Her sene başında yapmış olduğumuz maliyet hesabını günlük değişen fiyatlarla bu sene yapmamız mümkün görünmüyor” ifadelerini kullandı.

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