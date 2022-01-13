İnegöl’de 24 kilometre yol kaplaması

İnegöl Belediyesi, 2021 yılında Fen İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla 21 kırsal mahallede 8 kilometre parke taş, 14,5 kilometre beton yol ve 1,5 kilometre asfalt kaplama gerçekleştirdi.

Hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşam standartlarını yükselten ve günlük yaşamı kolaylaştıran İnegöl Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü marifetiyle 2021 yılında yapım çalışmalarına aralıksız devam etti. Pandeminin etkilerinin sürmesine rağmen 10 ayrı birimi ile merkez ve kırsalda yoğun bir yıl geçiren Fen İşleri Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde insan odaklı çalışma prensibiyle dur durak bilmeden hizmet atağını sürdürdü. İnegöl Belediyesi; merkez şantiyesinde konuşlanan yapım, yol, makine ikmal birimlerinin yanı sıra kırsal mahallelere ivedi bir şekilde müdahale etmek için oluşturulan doğu ve batı şantiyeleri ile hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayarak çalışmalarına devam etti.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, 10 ayrı birimiyle müdürlüğün yoğun bir yılı geride bıraktığını söyledi. Proje ve İhale Biriminin 2021 yılında 11 ayrı proje çizdiğini kaydeden Başkan Taban, “Bu projelerin başında Modern Hayvan Pazarımız yer alıyor. Bunun yanı sıra; Alanyurt Futbol Sahası, İshakpaşa tuvaleti projesi, Transfer Merkezi, Kalburt Köprüsü, Akhisar Camisi tuvaleti projesi, Kaymakamlık Lojmanı, Selahaddin Eyyubi Cami Çay Ocağı ile tuvalet, Boşnak Cami Yanı Meydan, Yeni Mahalle Konağı Tip Projesi ile eski hayvan pazarı alanına yapılması planlanan tesis binasının projeleri çizildi. Proje ve ihale birimimizin çizimi ile birlikte uygulamasını da gerçekleştirdiği projelerimizin başında da yine yeni hayvan pazarımız yer alıyor. 80 bin metrekare alan üzerinde projelendirilen hayvan pazarımızda; 13 bin 900 metrekare kapalı pazar alanı, 2 bin 400 büyükbaş ve bin 200 küçükbaş kapasiteli padoklar, 320 metrekare yem deposu, 185 metrekare idari bina, 140 metrekare kafeterya, 223 metrekare mescit, tuvalet, duş, 235 metrekare sosyal tesis, 800 metrekare açık kesim yeri ile 270 araçlık otopark alanı bulunuyor. Alanyurt Futbol Sahası da proje ve ihale birimimizin koordinasyonunda hayat bulan projelerden. 105 metreye 68 metre ölçülerindeki saha ile beraber 350 metrekare inşaat alanına sahip idari bina, 400 kişi kapasiteli tribün ve 100 araçlık otopark yapımıyla şehrimiz güzel bir saha kazandı. Yine çarşı bölgesinde uzun yıllardır yapımı planlanan İshakpaşa Camii bölgesindeki tuvalet projesi hayata geçirildi. Kısa bir süre sonra hizmete girecek projede; 190 metrekarelik inşaat alanına sahip bina içerisinde zemin kat bay ve bayan tuvalet ile abdesthane olarak planlandı. Birinci katta ise iki adet işyeri bulunuyor. Temizlik işlerinde kullanım için 432 metrekare inşaat alanına sahip transfer merkezi de Fen İşleri Müdürlüğümüzce hayata geçirildi. AkhisarAlanyurt bağlantı yolu projesinde Kalburt deresi üzerinde 12,4 metre genişliğinde 31,8 metre açıklığında köprü yapımı yapıldı. Yine Akhisar Camisinde 6 erkek 1 bayan 1 engelli tuvalet ile abdesthane yapımı gerçekleştirildi” dedi.

7 mahalle konağı tadilatı yapıldı

Fen İşleri Müdürlüğü inşaat biriminin de özellikle kırsal bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Taban, “Mahallelerimizde kültürümüzün yaşatıldığı, misafirlerin ağırlandığı ve ortak bir buluşma yeri olan Mahalle Konaklarını yenileme noktasında çalışmalarımız oldu. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda da Mahalle Konağı tadilatları gerçekleştirmiştik. 2021 yılında da inşaat ekibimiz 7 Mahalle Konağını tüm eksiklerini giderecek şekilde yenileyerek günün şartlarına uygun hale getirdi. Bu çalışmayla; Kozluca, Fevziye, Hasanpaşa, Esenköy, Bahçekaya, Hamzabey ve İsaören Mahallelerimizde konak tadilatları yaptık” diye konuştu.

Başkan Taban, Fen İşleri Müdürlüğü’nün başlıca çalışmalarından biri olan asfalt ekibinin 2021 yılı faaliyetlerini ise şöyle sıraladı: “Şehrimizde yoğun bir altyapı çalışması söz konusu. Ancak bir yandan da aciliyeti olan bölgelerde ve çalışmaların tamamlandığı bölgelerde hem asfalt hem de Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB) kaplama çalışmalarımız sürüyor. Bu doğrultuda 2021 yılında toplamda 36 bin 500 ton SSB ile 14 bin 500 metre beton yol kaplaması gerçekleştirdik. Aynı zamanda 2 bin 800 ton asfalt ile bin 560 metre asfalt kaplama yapıldı. 742 adreste ise 8 bin 500 ton asfalt yama gerçekleştirdik.”

Özellikle kırsal mahallelerde arazi yolları açılması çalışmaları gerçekleştiren ham yol ekibinin 2021 yılında 22,5 kilometre yeni yol açtığını ifade eden Başkan Alper Taban, tretuvar ekibinin çalışmalarını ise şöyle anlattı: “Kırsal mahallelerimizde parke taş kaplama çalışmaları önem arz ediyor. Altyapısı tamamlanan köylerimizde bekletmeden elimizdeki tüm imkanlarla parke taş uygulamasını gerçekleştirmek istiyoruz. Merkezdeki konforu kırsala da taşımak adına 2021 yılında 21 kırsal mahallemizde 54 bin 100 metrekare parke taş kaplama çalışması gerçekleştirdik. Bu toplamda 8 bin 000 metre yola tekabül eden çalışmanın yanı sıra 2 bin 645 metrekarede parke taş tamiratı yapıldı. Ayrıca merkez mahallelerimizde de 25 kilometre bordür ile 12 mahallede 160 sokakta 26 bin 500 metretül bordür uygulaması gerçekleştirdik.”

640 araçlık otopark yapıldı

İnegöl Belediyesi’nin iki ayrı müdürlüğü ile otopark yapımı gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan Taban, “Şehrimizdeki araç yoğunluğu her geçen gün artarken, bizler de hem Park Bahçeler Müdürlüğümüz hem de Fen İşleri Müdürlüğümüz ile yeni yeni otoparklar üreterek bu artışa cevap vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüz 2021 yılında 7 ayrı alanda toplam 640 araçlık otopark yapımı gerçekleştirdi” açıklamalarında bulundu.

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