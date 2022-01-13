İnegöl’de 24 kilometre yol kaplaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de 24 kilometre yol kaplaması

İHA

İnegöl’de 24 kilometre yol kaplaması

İnegöl Belediyesi, 2021 yılında Fen İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla 21 kırsal mahallede 8 kilometre parke taş, 14,5 kilometre beton yol ve 1,5 kilometre asfalt kaplama gerçekleştirdi.
Hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşam standartlarını yükselten ve günlük yaşamı kolaylaştıran İnegöl Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü marifetiyle 2021 yılında yapım çalışmalarına aralıksız devam etti. Pandeminin etkilerinin sürmesine rağmen 10 ayrı birimi ile merkez ve kırsalda yoğun bir yıl geçiren Fen İşleri Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde insan odaklı çalışma prensibiyle dur durak bilmeden hizmet atağını sürdürdü. İnegöl Belediyesi; merkez şantiyesinde konuşlanan yapım, yol, makine ikmal birimlerinin yanı sıra kırsal mahallelere ivedi bir şekilde müdahale etmek için oluşturulan doğu ve batı şantiyeleri ile hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayarak çalışmalarına devam etti.
Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, 10 ayrı birimiyle müdürlüğün yoğun bir yılı geride bıraktığını söyledi. Proje ve İhale Biriminin 2021 yılında 11 ayrı proje çizdiğini kaydeden Başkan Taban, “Bu projelerin başında Modern Hayvan Pazarımız yer alıyor. Bunun yanı sıra; Alanyurt Futbol Sahası, İshakpaşa tuvaleti projesi, Transfer Merkezi, Kalburt Köprüsü, Akhisar Camisi tuvaleti projesi, Kaymakamlık Lojmanı, Selahaddin Eyyubi Cami Çay Ocağı ile tuvalet, Boşnak Cami Yanı Meydan, Yeni Mahalle Konağı Tip Projesi ile eski hayvan pazarı alanına yapılması planlanan tesis binasının projeleri çizildi. Proje ve ihale birimimizin çizimi ile birlikte uygulamasını da gerçekleştirdiği projelerimizin başında da yine yeni hayvan pazarımız yer alıyor. 80 bin metrekare alan üzerinde projelendirilen hayvan pazarımızda; 13 bin 900 metrekare kapalı pazar alanı, 2 bin 400 büyükbaş ve bin 200 küçükbaş kapasiteli padoklar, 320 metrekare yem deposu, 185 metrekare idari bina, 140 metrekare kafeterya, 223 metrekare mescit, tuvalet, duş, 235 metrekare sosyal tesis, 800 metrekare açık kesim yeri ile 270 araçlık otopark alanı bulunuyor. Alanyurt Futbol Sahası da proje ve ihale birimimizin koordinasyonunda hayat bulan projelerden. 105 metreye 68 metre ölçülerindeki saha ile beraber 350 metrekare inşaat alanına sahip idari bina, 400 kişi kapasiteli tribün ve 100 araçlık otopark yapımıyla şehrimiz güzel bir saha kazandı. Yine çarşı bölgesinde uzun yıllardır yapımı planlanan İshakpaşa Camii bölgesindeki tuvalet projesi hayata geçirildi. Kısa bir süre sonra hizmete girecek projede; 190 metrekarelik inşaat alanına sahip bina içerisinde zemin kat bay ve bayan tuvalet ile abdesthane olarak planlandı. Birinci katta ise iki adet işyeri bulunuyor. Temizlik işlerinde kullanım için 432 metrekare inşaat alanına sahip transfer merkezi de Fen İşleri Müdürlüğümüzce hayata geçirildi. AkhisarAlanyurt bağlantı yolu projesinde Kalburt deresi üzerinde 12,4 metre genişliğinde 31,8 metre açıklığında köprü yapımı yapıldı. Yine Akhisar Camisinde 6 erkek 1 bayan 1 engelli tuvalet ile abdesthane yapımı gerçekleştirildi” dedi.
7 mahalle konağı tadilatı yapıldı
Fen İşleri Müdürlüğü inşaat biriminin de özellikle kırsal bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Taban, “Mahallelerimizde kültürümüzün yaşatıldığı, misafirlerin ağırlandığı ve ortak bir buluşma yeri olan Mahalle Konaklarını yenileme noktasında çalışmalarımız oldu. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda da Mahalle Konağı tadilatları gerçekleştirmiştik. 2021 yılında da inşaat ekibimiz 7 Mahalle Konağını tüm eksiklerini giderecek şekilde yenileyerek günün şartlarına uygun hale getirdi. Bu çalışmayla; Kozluca, Fevziye, Hasanpaşa, Esenköy, Bahçekaya, Hamzabey ve İsaören Mahallelerimizde konak tadilatları yaptık” diye konuştu.
Başkan Taban, Fen İşleri Müdürlüğü’nün başlıca çalışmalarından biri olan asfalt ekibinin 2021 yılı faaliyetlerini ise şöyle sıraladı: “Şehrimizde yoğun bir altyapı çalışması söz konusu. Ancak bir yandan da aciliyeti olan bölgelerde ve çalışmaların tamamlandığı bölgelerde hem asfalt hem de Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB) kaplama çalışmalarımız sürüyor. Bu doğrultuda 2021 yılında toplamda 36 bin 500 ton SSB ile 14 bin 500 metre beton yol kaplaması gerçekleştirdik. Aynı zamanda 2 bin 800 ton asfalt ile bin 560 metre asfalt kaplama yapıldı. 742 adreste ise 8 bin 500 ton asfalt yama gerçekleştirdik.”
Özellikle kırsal mahallelerde arazi yolları açılması çalışmaları gerçekleştiren ham yol ekibinin 2021 yılında 22,5 kilometre yeni yol açtığını ifade eden Başkan Alper Taban, tretuvar ekibinin çalışmalarını ise şöyle anlattı: “Kırsal mahallelerimizde parke taş kaplama çalışmaları önem arz ediyor. Altyapısı tamamlanan köylerimizde bekletmeden elimizdeki tüm imkanlarla parke taş uygulamasını gerçekleştirmek istiyoruz. Merkezdeki konforu kırsala da taşımak adına 2021 yılında 21 kırsal mahallemizde 54 bin 100 metrekare parke taş kaplama çalışması gerçekleştirdik. Bu toplamda 8 bin 000 metre yola tekabül eden çalışmanın yanı sıra 2 bin 645 metrekarede parke taş tamiratı yapıldı. Ayrıca merkez mahallelerimizde de 25 kilometre bordür ile 12 mahallede 160 sokakta 26 bin 500 metretül bordür uygulaması gerçekleştirdik.”
640 araçlık otopark yapıldı
İnegöl Belediyesi’nin iki ayrı müdürlüğü ile otopark yapımı gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan Taban, “Şehrimizdeki araç yoğunluğu her geçen gün artarken, bizler de hem Park Bahçeler Müdürlüğümüz hem de Fen İşleri Müdürlüğümüz ile yeni yeni otoparklar üreterek bu artışa cevap vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüz 2021 yılında 7 ayrı alanda toplam 640 araçlık otopark yapımı gerçekleştirdi” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

”Tarımsal elektrik ödemeleri yıl sonu olmalı”
YEREL HABERLER ”Tarımsal elektrik ödemeleri yıl sonu olmalı”
Büyükşehir ile İznik’te yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ile İznik’te yüzler gülüyor
Bursa'da feci kaza..Saniye saniye kamerada Motosikletli gencin kazası güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da feci kaza..Saniye saniye ...
Vakıflar'dan kiracılarına yüzde 100 zam şoku
YEREL HABERLER Vakıflar'dan kiracılarına yüzde 100 zam şoku
HPV ile oluşan kanser aşı ile önlenebiliyor
YEREL HABERLER HPV ile oluşan kanser aşı ile önlenebiliyor
Uludağ’da kayak yapacaklar dikkat Uzmanlar, Uludağ’da korsan kayak öğreticilerine karşı uyardı Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta: "Kayak dersi alacaksanız eğitmene belgelerini sorun”
YEREL HABERLER Uludağ’da kayak yapacaklar dikkat Uzmanlar, Uludağ’da ...
Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı Veganlar için üretti her kesimden talep gördü
YEREL HABERLER Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı Veganlar için ...
Elektrikli sobanın yatağını tutuşturduğu yangında can verdi
YEREL HABERLER Elektrikli sobanın yatağını tutuşturduğu yangında can ...
Elektrikli sobanın yatağını tutuşturduğu yangında can verdi
YEREL HABERLER Elektrikli sobanın yatağını tutuşturduğu yangında can ...
Bursa'da 104 anneye uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgi verildi
YEREL HABERLER Bursa'da 104 anneye uyuşturucuyla mücadele hakkında ...
Bursa’da kahreden olay... Soba devrildi, yangında hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa’da kahreden olay... Soba devrildi, yangında ...
Bursa'nın değerleri Sırbistan'da vitrine çıktı
YEREL HABERLER Bursa'nın değerleri Sırbistan'da vitrine çıktı
Belediye otobüsünde maskesiz kadın terörü Otobüste maske takmayan kadın ortalığı ayağa kaldırdı Otobüs hareket etmeyince telefonuna sarılan pişkin kadın, "yolcuları bekletiyor, öğrencileri okullarına geç bırakıyor diyerek" birde haklıymış gibi şoförü şikayet etti Maskeli diğer yolcuların tepkisi üzerine daha da sinirlenen kadın avazı çıktığı kadar bağırıp etrafa hakaretler savurdu
YEREL HABERLER Belediye otobüsünde maskesiz kadın terörü Otobüste ...
Deniz ulaşımı kullanacaklar dikkat Bazı BUDO seferleri iptal edildi.
YEREL HABERLER Deniz ulaşımı kullanacaklar dikkat Bazı BUDO seferleri iptal edildi. ...
Bursaspor Yönetim Kurulu: “Bize ait hatalardan ders çıkardık”
YEREL HABERLER Bursaspor Yönetim Kurulu: “Bize ait hatalardan ders ...
Tünel çıkışındaki kazayı arkadaki sürücü görüntüledi
YEREL HABERLER Tünel çıkışındaki kazayı arkadaki sürücü görüntüledi
Tünel çıkışındaki kazayı arkadaki sürücü görüntüledi
YEREL HABERLER Tünel çıkışındaki kazayı arkadaki sürücü görüntüledi
Bursa-İstanbul otobanındaki kameraya böyle yansıdı Sosyal medya videosu çeken yolcu kazayı kaydetti
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul otobanındaki kameraya böyle ...
Teknoloji firmasını Başkan Alinur Aktaş açtı
YEREL HABERLER Teknoloji firmasını Başkan Alinur Aktaş açtı
Bursa Elektrik Mühendisleri Odasında seçim heyecanı
YEREL HABERLER Bursa Elektrik Mühendisleri Odasında seçim heyecanı
Başkan Yünkül: "Memur maaşlarına yapılan yüzde 2,5’lik zam yetersiz"
YEREL HABERLER Başkan Yünkül: "Memur maaşlarına yapılan yüzde ...
Bursaspor son 9 maçta 1 kez kazanabildi
YEREL HABERLER Bursaspor son 9 maçta 1 kez kazanabildi
Başkan Dündar, tecrübelerini gençlerle paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Dündar, tecrübelerini gençlerle paylaştı
2021 yılında 878 araçlık otopark hizmete açıldı
YEREL HABERLER 2021 yılında 878 araçlık otopark hizmete açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.