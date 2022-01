Mustafakemalpaşa’da atıklar sokak hayvanlarına yuva oluyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki lise öğrencisi kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte barınma sıkıntısı yaşayan sahipsiz bir köpeğe atık malzemelerden kulübe yaptı. Atık malzemelerle yaptıkları kulübeyi sosyal medyada paylaşıp yardım çağrısında bulunan gençlere Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın desteği gecikmedi.

Enes Arda ve Efemert Akcan isimli gençler çevrede buldukları atık malzemelerle ve kendi imkanlarıyla sevimli dostları için kulübe hazırladı daha sonra " Başkanım malzeme konusunda bizi desteklerseniz sokak hayvanları için her yere böyle kulübeler yapabiliriz " notuyla sosyal medyada paylaştı. Paylaşıma anında karşılık veren Başkan Mehmet Kanar, sosyal medya aracılığıyla destek sözü vererek, Enes ve Efemert’in örnek davranışını takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede ilçe gündemine oturan gençlere esnaf ve vatandaşlardan da destek geldi.

Enes Arda ve Efemert Akcan ile bir araya gelen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Sıfır Atık Müdürlüğü atık depolama merkezinde ağaç palet, mobilya ve otomobil lastiği gibi çeşitli atık malzemeleri geri dönüştürerek sokak hayvanları için kulübe haline getirildi.

Gençlerin çağrısına kayıtsız kalamadığını ifade eden Başkan Mehmet Kanar, "Hayvan dostu Enes ve Efemert’e örnek davranışları için çok teşekkür ediyorum. Sokak hayvanları için atık malzemelerden kulübe yapmaya başladık ve genç kardeşlerimle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Geçici de olsa sevimli dostlarımızın kışı rahat geçirmesi için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Belediye ile vatandaşın el ele verip her şeyin üstesinden gelebileceğini dile getiren Başkan Kanar, eğitim, spor, kültür sanat ve kentten köye dönüş projeleri ile gençlerin her zaman yanında olduğunu belirterek toplum yararına fikir ve projesi olan kadınların ve gençlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

Duyarlı davranışlarıyla herkesin takdirini kazanan Enes ve Efemert, "Bir öğretmenimizin vasıtası ile atıklardan kulübe yaptık. Başkanımızdan yardım istedik. Belediye Başkanımız sağ olsun hemen bize destek oldu ve hemen harekete geçtik. Şimdi ilçenin dört bir tarafını bu kulübelerle donatacağız. Atıklardan yaptığımız kulübeler sokak hayvanlarına sıcacık birer yuva olacak. Bize imkan tanıyan Belediye Başkanımız Mehmet Kanar’a teşekkür ediyoruz" dediler.

