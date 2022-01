Bursa’da hayat üniversitelilere güzel

Bursa’da eğitim gören yaklaşık 80 bin gencin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla birbirinden farklı projeleri devreye alan Büyükşehir Belediyesi’nin ‘kiracı üniversitelilere yüzde 50 su indirimi’ uygulamasından şu ana kadar 319 abone yararlandı.

Anaokulundan BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi sayesinde, üniversite eğitimini Bursa’da almak gençler için ayrıcalık haline geldi. Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören gençlerin hem ekonomik hem de sosyal anlamda desteklenmesi için farklı projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, hizmetleriyle Bursa’yı üniversite kentine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Su fiyatlarında indirim

Uzaktan eğitimin yüz yüze dönmesiyle birlikte yaşanan barınma sorununda da devreye giren Büyükşehir Belediyesi, başvuruda bulunan 200’e yakın üniversiteliyi farklı yurt ve misafirhanelere yerleştirmişti. Bunun yanında, evlerde kiracı olarak kalan üniversiteliler için de su fiyatlarında indirime gidilmişti. Bu indirimden halen 319 abone yararlanırken, en fazla başvuru 270 ile Nilüfer ilçesinden yapıldı. Bursa’nın 10 ilçesi baz alındığında, su indiriminden yararlanan üniversiteli sayısı 600’ü aştı.

En ucuz ulaşım

Bursa’da toplu taşıma fiyatlarına yapılan ve 1 Ocak 2022’de uygulamaya giren yeni düzenleme, Büyükşehir Belediyesi'nin 'öğrenci dostu ulaşım' ilkesinden taviz vermediğini gösterdi. Bursa’da 2016 yılından bu yana 1,5 TL olarak uygulanan öğrenci metro biniş fiyatında sadece 30 kuruş artış yapılırken, 90 TL olarak uygulanan aylık öğrenci abonman kartının fiyatı ise yüzde 22 indimle 70 TL'ye düşürüldü. Abonman kartları ile aylık 160 biniş hakkı bulunan öğrencilerin ulaşım ücreti yaklaşık 44 kuruşa denk gelirken, bu fiyatla Türkiye genelinde öğrencileri en ucuz fiyatla taşıyan kurum Büyükşehir Belediyesi oldu.

Bir öğün belediyeden

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde 2 ve Bursa Teknik Üniversitesi Kampüsü’nde 1 noktaya kurduğu çorba çeşmeleri sayesinde üniversiteler, her gün bir öğünü ücretsiz yeme hakkına da sahip oluyor. Toplam 2 bin öğrenci her gün bu çeşmelerden çorba ve ekmek alıp, karınlarını bedelsiz doyurabiliyor.

Ücretsiz Bursa turları

Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda şehir dışından gelen üniversitelilerin Bursa’nın tarihi, doğal ve turistik mekanlarını görüp tanımaları için ücretsiz tur programları düzenliyor. Üniversiteliler, ‘Gençlik Bursa’da Yollarda’ projesi kapsamında 30’lu gruplar halinde her hafta çarşamba günleri Bursa’nın, cumartesi günleri ise İznik’in tarihi değerlerini ücretsiz olarak gezebiliyor.

Sınav dönemi 24 saat hizmet

Gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri ve kütüphanelerle gençlere konforlu ve güvenli ortamda ders çalışma imkanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, vize ve final sınavları döneminde de üniversitelileri yalnız bırakmıyor. Sınav dönemlerinde Görükle Gençlik Merkezi’nde 24 saat hizmet uygulamasına geçilirken, çorba ve çay kahve ikramları, ücretsiz internet ile öğrenciler ‘güvenli ve konforlu ortamda’ sınavlarına hazırlanabiliyor.

