Başkan Kanar'dan gençlik buluşması

Başkan Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tertiplenen gençlik buluşmasında öğrencilerle bir araya geldi.

İbrahim Önal Fen Lisesi, öğrencileri Başkan Kanar'a merak ettiği soruları yöneltti. Okulun konferans salonundaki söyleşiye Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Ekici, Okul Müdürü İsmail Balım ve öğretmenler eşlik ederken öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Soru cevap şeklinde geçen programda Başkan Kanar, okul eğitiminden ticaret hayatına, siyasetten belediye başkanlığına giden yolda yaşadıklarını öğrencilerle paylaştı. Kendisine yönelik soruları içtenlikle cevaplayan Başkan Mehmet Kanar, öğrencilerden gelen fikirleri de dikkatlice dinleyerek not aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Gençlik buluşmaları" adını verdikleri etkinliği geleneksel hale getireceklerini belirterek "Sizleri çok önemsiyor, her fırsatta buluşuyorum. Hatırlarsanız daha geçen ay ilçemizin adını alışımızın 99. yılı dolayısıyla hep birlikte Anıtkabire Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktık ve bu etkinlikle bir ilki gerçekleştirdik. Ondan öncede yine Ankara'da Gençlik Festivalinde engelli kardeşlerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturduk. On binlerce kişinin katıldığı festivale damgamızı vurduk " dedi.

30 yıldır gençlerin özlemini duyduğu Gençlik Merkezi inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Başkan Kanar, "Çok kapsamlı bir kompleksi ilçemize kazandırıyoruz. Bu yöndeki eğitim ve spor yatırımlarıyla marka şehir olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Genç zihinlerin öneri ve taleplerine de kulak veren Başkan Kanar, "Çözüm odaklı çıktığımız bu yolda sonuca birlikte ulaşacağız. Tüm okullarımızın fiziki, sosyal ve kültürel şartlarının iyileştirilmesi için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Okulların boyanmasından, bahçe düzenlemelerine, parke ihtiyaçlarından, spor alanları oluşturulmasına kadar her alanda gayretimizi ortaya koyuyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaklaşık iki saat süren gençlik buluşmaları etkinliğinin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

