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Gemlik'te hırsızlara darbe; 12 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi

İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçlarından dolayı yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gemlik'te hırsızlara darbe; 12 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçlarından dolayı yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Son bir haftadır hırsızlık olaylarının artması sebebiyle Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda hırsızlık malı ele geçirilirken, Eşref Dinçer Mahallesinde bulunan bir evde ise 160 gram metanfetamin ele geçirildi. Hırsızlık zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, sorgu sonrası yapılan aramalarda çok sayıda televizyon, elektronik eşya, matkap, elektrikli testere, çeşitli şantiye malzemesi ile bakır kablolar yakalandı.
Hırsızların kullandığı araç için seferberlik
Bursa’nın Mudanya ilçesinde hırsızlık olayına karışan sahte plakalı otomobilin Gemlik sınırlarına girmesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerini seferber etti. Araçtaki zanlılar takip edildiğini anlayınca, Gemlik’in Cihatlı Mahallesi yönünde otomobili zeytinlik araziye sürerek kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin otomobil içerisinde yaptıkları aramalarda, sahte plaka, çalıntı olduğu düşünülen televizyon, bilgisayar monitörü, çeşitli elektronik cihazlar ve ev eşyaları ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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