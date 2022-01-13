Uludağ’da kar fırtınasında göz gözü görmedi

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Uludağ’da dün akşam çıkan fırtınada adeta göz gözü görmedi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da dün akşam yaşanan fırtına vatandaşların kamerasına yansıdı. Önceki akşam başlayan kar yağışı dün akşam yerini fırtınaya bıraktı. Aralıklarla devam eden yağıştan sonra kar kalınlığı 45 santimetreyi geçti. Hava sıcaklığının 7 ile 13 derece arasında seyrettiği Uludağ’da önümüzdeki günlerde de yoğun kar yağışı bekleniyor.

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