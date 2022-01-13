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Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı

DHA

Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da refüje çarpıp takla atan otomobilin, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Acemler yönünden Yıldırım'a doğru giden Serhat Kara (21) yönetimindeki 16 KJ 315 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçerek 16 Z 3695 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Serhat Kara ile diğer araçtaki Yakup Demir ve Abdullah Çetinoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Serhat Kara, itfaiye ekibinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılardan Demir ve Çetinoğlu Çekirge Devlet Hastanesi'ne, Serhat Kara ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan 11 Eylül Bulvarı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-01-13 16:24:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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