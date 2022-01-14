Bursaspor ve Taha Altıkardeş’e PFDK’dan ceza

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Bursaspor Kulübü, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK tarafından 5 bin 250 TL para cezasına çarptırıldı. Adanaspor maçında kırmızı kart gören Taha Altıkardeş ise 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kururu’nun kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan bildiride, “Bursaspor Kulübü’nün, 08.01.2022 tarihinde oynanan AdanasporBursaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Taha Altıkardeş’in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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