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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zaim Hoca dualarla uğurlandı

İHA

Zaim Hoca dualarla uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zaim Alpaslan, fakülte önünde gerçekleştirilen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Başta basketbol olmak üzere çok sayıda spor alanında çalışmaları olan ve akademisyen olarak BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde görevini sürdüren Dr. Zaim Alpaslan Acar, önceki gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Sporculuk hayatında Türkiye’nin önde gelen kulüplerinde forma giyen ve çok sayıda yetenekli oyuncunun profesyonel sporculuğa başlamasına vesile olan Dr. Zaim Alpaslan Acar için fakülte önünde bir tören düzenlendi. Törene Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Şahin, akademisyenler, idari personel, ailesi ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Törende kısa bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üst yöneticiler için mesai arkadaşlarının cenaze töreninde konuşmanın çok zor ama kaçınılmaz bir görev olduğunu vurguladı. Hayat ve ölüm kavramları üzerinde duran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Ölüm; esasında insan için süreklilik arz eden bir hayata geçiş merhalesidir. O yüzden bir ayette ‘Her Nefis Ölümü Tadacaktır’ diyor. Tat almak iyi şeyler içindir. Ölümün iyisi olur mu? Hem bu dünya hayatı hem de ebedi hayat birlikte değerlendirildiğinde, nice güzel ölümler var. Zaim Alpaslan hocamız için de güzelliklerin yaşanacağı yeni merhalelerin başlamış olmasını temenni ediyoruz. Bu dünya ahlaki açıdan iyi, estetik acısından da güzel işler yapmaya geliyoruz. Biz, Alpaslan hocamızı her iki anlamda da doğru işler yapan biri olarak tanıdık. Üzerimizde hakları vardı. Helal etmesini istiyoruz. Bizim de arkadaşlık ve kardeşlik çerçevesinde ilişkilerimiz oldu. Varsa hakkımızı helal ediyoruz. Makamı Cennet olsun. Yakınların başsağlığı ve sabırlar diliyorum” diye konuştu.
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı ise Dr. Zaim Alpaslan Acar’ın hayatı ve akademik kariyeri hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Birçok öğretim elemanının yetiştirilmesinde önemli katkıları bulunan Zaim Alpaslan Acar’a bugüne kadar verdiği emeklerinden dolayı teşekkür eden Dekan Arabacı; “Hocam, aramızdan zamansız ayrıldın, seni çok özleyeceğiz. Eksikliğini her zaman hissedeceğiz. Mekanın Cennet olsun inşallah” dedi. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Bölüm Bakanı Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz da uzun yıllar birlikte görev yaptıkları Dr. Zaim Alpaslan Acar’a Allah’tan rahmet diledi.
Eşi Nilüfer Yiğitalp Acar da Dr. Zaim Alpaslan Acar’ın basketbol toplarını çok sevdiğini ve evlerinin topla dolu olduğunu belirtti. Göz yaşlarına hakim olamayan Nilüfer Acar, zor günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
Dr. Zaim Alpaslan Acar’ın cenazesi öğle namazına müteakip Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı’na defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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