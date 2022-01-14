Kestel'de kartpostallık kar manzaraları

Bursa'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Kestel'de oluşan kartpostallık görüntüler, görenleri hayran bıraktı.

Bursa'da geçtiğimiz akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Yoğun kar yağışının ardından Bursa'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kestel ilçesi Derekızık, Saitabat ve Alaçam Mahalleleri'nde, kar yağışı sebebiyle oluşan tablo gibi görüntüler, hem havadan hem de karadan görüntülendi. Kar yağışını ve eşsiz manzarayı bulan vatandaşlar ise bu anları fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.

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