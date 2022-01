Umuteli, binlerce aileye umut oldu

İnegöl Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine uzanan yardım eli olan Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2021 yılında 16 farklı kalemde 9 bin 135 aileye yardım ulaştırdı. 530 aileye ise düzenli gıda yardımı yapılıyor.

İnegöl Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine uzanan yardım eli Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2021 yılında da binlerce ailenin yüzünü güldürdü. Kimine sıcak bir aş, kimine yeni bir kıyafet olan, öğrencilere eğitim yardımlarıyla, ebeveynlere bebek bezi yardımlarıyla el uzatan Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yıl boyunca 16 farklı alanda 9 bin 135 aileye yardım elini uzattı.

Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 2021 yılı çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal belediyeciliğin en önemli alanlarından birinin ihtiyaç sahiplerine uzatılan yardım eli olduğunu söyledi. İnegöl’de bu noktada devletin gücünü tüm vatandaşların hissedebilmesi için Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğü’nün ince eleyip sık dokuyarak her ihtiyaç sahibine ulaşma adına çaba harcadığını kaydeden Başkan Taban, “Bu önemli bir husus olmakla birlikte aynı zamanda istismar edilebilen de bir alan. Bu sebeple arkadaşlarımız bu hassas konuya hassasiyetle yaklaşarak ilgileniyor. 2021 yılında 18 farklı yardım kalemimiz vardı. Bunlardan 16’sı ile ilgili yıl boyu yardımlarımız oldu. 16 yardım kaleminde toplam 9 bin 135 aileye yardımlar yapıldı. Aynı zamanda yıl içinde aktif düzenli gıda alan aile sayısı ise 530” dedi.

Yapılan yardım kalemleri ve kaç aileye yardımda bulunulduğu konusunda da bilgiler veren Başkan Taban, “2021 yılında 4 bin 58 aileye düzenli gıda yardımı yapıldı. 679 aileye gıda kartı desteği sağlandı. 241 aileye giyim yardımı, 499 aileye düzenli olarak sıcak yemek yardımı, 27 aileye evde bakım ve temizlik hizmeti sunuldu. 30 engelli vatandaşımıza engelli aracı yardımı yapıldı. Yine 20 vatandaşımıza hasta yatağı yardımı, 112 aileye eşya yardımı, 162 aileye bebek ürünleri yardımı, 705 aileye ısınma yardımı, 156 aileye et bağışı, 1158 aileye ramazan ayı gıda yardımı, 186 aileye karantina ve pandemi kolisi, 129 aileye muhtaç asker aile yardımı 946 öğrenciye eğitim yardımı ve 27 aileye de barınma yardımı yapıldı. Bu noktada bir hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Bizler her ne kadar ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalışsak da gözden kaçan, bizlerin fark edemediği, yardım istemekten çekinen aileleri vatandaşlarımız lütfen bizlere bildirsinler” açıklamalarında bulundu.

