Kadın Girişimcilerden Başkan Aydın'a ziyaret

Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi odası Kadın girişimciler kurulu yönetimi Belediye Başkanı Davut Aydın makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi odası Kadın girişimciler kurulu başkanı Nezaket Erbaş,"TOBB Yenişehir Kadın Girişimciler Kurulu olarak Belediye Başkanımız Davut Aydın’ı makamında ziyaret ettik. Göreve başladığı günden beri yapmış olduğu tüm projelerden dolayı kendilerini tebrik edip, bundan sonra yapacak olduğu projelerinde başarılarının devamını diledik. Yapacak olduğumuz sosyal ve kültürel faaliyetlerimizde destek olacağının sözünü aldık" diye konuştu.

Belediye Başkanı Davut Aydın," Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nezaket Erbaş’ı, Kurul Üyeleri Handan Üge, Özlem Hoşgönül Kaya ve Nurdan Öztürk’ü belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

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