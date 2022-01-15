Milli teknoloji hamlesine 'Yıldırım' destek Genç kaşiflerden Başkan Yılmaz'a ödül

Yıldırım Belediyesi, ‘Hizmette öncelik gençlerindir’ diyerek, gençlere ve öğrencilere verdiği destekle fark oluşturuyor. İlçenin bilim yuvası olan ve geleceğin bilim insanlarını yetiştiren Bursa Teknik Üniversitesi’yle (BTÜ) çeşitli alanlarda iş birliği yapan Yıldırım Belediyesi, özellikle üniversite çatısı altında yürütülen milli teknoloji çalışmalarına güçlü destek veriyor. Bursa Teknik Üniversitesi’nde 2021 yılı TEKNOFEST yarışmalarında başarılı olan öğrenci, akademisyen ve sponsorlar ödüllendirildi. Bu kapsamda 2021 yılı TEKNOFEST yarışmalarına katılan takımlara destek veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlere verdikleri destekten dolayı Bursa Teknik Üniversitesi tarafından ödüle layık görüldü. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini başarıya taşıyacak olan gençlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Bursa Teknik Üniversitesi rektörüyle sık sık bir araya gelerek, gençler için neler yapılabilir sorusunu üzerine istişarelerde bulunduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa Teknik Üniversitemiz kaşifler yetiştiren güzide bir kurumumuz. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak genç kardeşlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Ben hem yarışma öncesinde genç kardeşlerimle sık sık bir araya geldim, atölyelerini ziyaret edip, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldım. Hem de TEKNOFEST başladığında, İstanbul’a giderek, kendilerine destek olmaya gayret ettim. Gençlerimiz TEKNOFEST’te elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabarttı ve hem üniversitemizin hem de ilçemizin adından çokça söz ettirdiler. Yıldırım Belediyesi olarak, elimizden geldiğince maddi manevi hem gençlerimize hem de ülkemizinin milli teknoloji hamlesine destek olmaya gayret ediyoruz. Yeter ki gençlerimiz çalışsın, üretsin, hayal kursun, biz her daim onların arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın artık bir üniversite kenti olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yaptığımız ve planladığımız tüm çalışmaları gençlerimizi düşünerek hayata geçiriyoruz. Gençlerimiz için, öğrencilerimiz için daha fazla ne yapabiliriz, onların yaşam kalitelerini nasıl arttırabiliriz, eğitimlerine nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünüyor, bu yolda samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Bu vizyonun bir sonucu olarak, Bursa'nın en modern ve güzel kütüphanesini Yıldırım’a kazandırdık. Yine Bursa'nın en büyük ve modern spor salonunu Yıldırım’da, gençlerin hizmetine sunduk. Gençlerimizin yaşamına renk katacak, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak seminer, konferans, eğitim programları ve konserlerimiz de aralıksız devam ediyor” dedi.

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