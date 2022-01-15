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Osmangazi’den tarihe tanıklık eden fotoğraflar Fetih Müzesi’nde Sultan II. Abdülhamid Han Sergisi Dündar: “Geçmişimizi unutmuyoruz”

İHA

Osmangazi’den tarihe tanıklık eden fotoğraflar Fetih Müzesi’nde Sultan II. Abdülhamid Han Sergisi Dündar: “Geçmişimizi unutmuyoruz”

Osmangazi Belediyesi, ‘Sultan II. Abdülhamid Han Arşivinden Dönemin ve Günümüz Bursa’sı: Camiler ve Türbeler’ fotoğraf sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı olan Sultan II. Abdülhamid Han’ın albümünden derlenen Bursa’ya dair fotoğraflar ile bu tarihi fotoğrafların günümüzde aynı yerlerden çekilmiş karelerinin yer aldığı özel bir sergiyi Bursalı sanatseverlerle buluşturdu. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sergide 1880 ile 1905 yılları arasında çekilen 38 adet fotoğrafın bulunduğunu vurguladı.
Tarihi fotoğraflar ile günümüz Bursa’sının fotoğrafları yan yana geldiğinde ulu şehrin ne kadar büyüdüğü ve yükseldiğine dikkat çeken Başkan Dündar, “Sultan II. Abdülhamid Han, devletine ve milletine hakim olup ihyası için çalışmış bir padişahımız. Bizler, hem Ulu Hakan döneminde hem de günümüzde çekilen fotoğrafların karşılaştırmalarını sergilemek istedik. Çünkü bu fotoğraflar sayesinde geçmişimizi unutmuyoruz. Sergide; Orhan Camii, Ulu Cami, Yeşil Külliye, Emir Sultan ve Üftade gibi eserlerin fotoğrafları yer alıyor. Bursa’mız için hayırlı olsun” dedi.
Fetih Müzesi’nin tarihe ışık tutan bir müze olmasının yanı sıra bir kültür merkezi olarak da faaliyet gösterdiğini ifade eden Dündar, “Müzemizde bugüne kadar 384 etkinlik gerçekleştirdik. Ayrıca 135 ülkeden 1 milyon 100 bini aşan ziyaretçi sayımızla rekor kırdık. Dolayısıyla bu tarz önemli kültürel etkinliklerin müzemizde olması daha fazla insana ulaşmamızı sağlıyor. Sergimiz 1 ay boyunca vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Yavaş ise yaptığı konuşmada, “Bursa; bütün Osmanlı mimarisi, kültürü ve medeniyetine başkentlik yapmıştır. Burada hayata geçirilen eserler, tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu sergide, 1855 depreminden sonra devletin gayretiyle ayağa kaldırılan cami ve türbeleri görebiliyoruz. Gerçekten çok kıymetli bir çalışma oldu. Lütfen, tüm Bursalılar ziyaret etsin. Bu eserlerimize gözbebeğimiz gibi sahip çıkalım. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Dr. Öğretim Üyesi Doğan Yavaş’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Başkan Dündar, daha sonra açılış kurdelesini keserek vatandaşlar ile birlikte fotoğraf sergisini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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