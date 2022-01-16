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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunuseli yolunda işlem tamam

İHA

Yunuseli yolunda işlem tamam

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 ay önce hizmete açtığı DereçavuşYunuseli bağlantı yolunun ardından, bu yolun devamı olan DereçavuşÇağlayanGündoğduNilüferköy yol ayrımı arasındaki 900 metrelik bölümde de yenileme çalışmalarını tamamladı.
Raylı sistem yatırımları, yeni yollar, köprü ve kavşak imalatları ile Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, mevcut yollarda da genişletme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapılaşmanın giderek arttığı Yunuseli bölgesinde hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Dereçavuş ile Yunuseli arasındaki 8 metre genişliğinde ve 3 bin 400 metre uzunluğundaki yolda yenileme çalışmalarını geçtiğimiz kasım ayında tamamlamıştı. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ni Bursa Çevre Yolu ile Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne bağlayan, Mudanya ilçesiyle Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında bulunan yerleşim alanları için alternatif ulaşım sağlayan yolun ikinci etabındaki çalışmalar da sona erdi.
Büyükşehir ekipleri, Dereçavuş ile Çağlayan Gündoğdu Nilüferköy yol ayrımı arasındaki 900 metrelik bölümü de sıcak asfalt kaplama ile daha konforlu hale getirdi. Yaklaşık 3 bin ton dolgu malzemesi ve bin 600 ton sıcak asfalt kullanılarak yapılan çalışmalarla 8 metre genişliğindeki yol, önemli bir alternatif güzergah oldu.
Ulaşıma yoğun mesai
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, halen 17 ilçedeki 55 noktada ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla ilgili imalatların devam ettiğini söyledi. Gerek alternatif güzergah oluşturmaya gerekse de mevcut yolların daha sağlıklı hale getirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa Şehir Hastanesi’ne hem İzmir Yolu hem de Mudanya Yolu’ndan bağlantı çalışmalarımız devam ediyor. Acemler Kavşağı’nın rahatlatılmasına yönelik kamulaştırma ve yol genişletme çalışmaları sürüyor. Son olarak yapılaşmanın son yıllarda oldukça arttığı Yunuseli bölgesini rahatlatacak projelerden birini daha tamamladık. Yunuseli Dereçavuş arasındaki 3 bin 400 metrelik kısmı daha önce tamamlayıp, ulaşıma açmıştık. Şimdi de Dereçavuş ile Çağlayan Gündoğdu Nilüferköy yol ayrımını tamamladık. Hayırlı olsun” dedi.

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