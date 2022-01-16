Junioshow Fuarı 28 bini aşkın iş insanını ağırladı

Junioshow Fuarı’nı 28 binden fazla kişi ziyaret ederken, 4 kıta 71 ülkeden bin 300’ü aşkın yabancı iş insanı, sektör temsilcileriyle ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü üretiminin merkezi Bursa, Junioshow Fuarı ile 2022 yılına hızlı başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle son 2 yıldır düzenlenemeyen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 200’e yakın firmanın stant açtığı fuarın 2 yıllık aradan sonra sektörün özlediği ticari atmosfere geri dönmesini sağladığını söyledi. BTSO olarak bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün dış ticaret hacminin artması açısından önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Burkay, “4 URGE projesinde yer alan 104 firmamızın yüzde 70’i ilk kez doğrudan ihracat yapma başarısı gösterdi. Bu bizim için önemli bir istatistik. Ülke ekonomimizin en önemli çıkış noktası hiç şüphesiz, katma değerli üretim ve ihracattır. Bu süreçte firmalarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz” dedi.

Juniokids kurumsal kimliği altında hareket eden URGE üyesi firmaların fuarla eş zamanlı olarak 35 ülkeden yaklaşık 300 kişilik alım heyeti ile bir araya geldiğini kaydeden Burkay, “Bebe çocuk konfeksiyonunda moda ve trendleri Bursa belirlemeye devam ediyor. Bursa’mızın sahip olduğu üretim yeteneğini mümkün olduğunca ihracata yansıtmak zorundayız. Junioshow Fuarı da sektörün 2022 yılındaki dış ticaret hedeflerine önemli katkı sağladı. BTSO olarak üyelerimizin üretimi ve ihracatını destekleyen projelerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

BTSO Meclis Üyesi ve fuar katılımcısı Mesut Okyay, Junioshow Fuarı’nın sektörün kendi gücü keşfetmesinde önemli rol üstlendiğini belirterek, “Sektörümüz Türkiye’nin üssü konumunda. Bursa’da kendiliğinden kümelenmiş bir sektör var. BTSO’nun katkılarıyla hayata geçen URGE projeleri, BEKSİAD ile yapılan kolektif çalışmaları neticesinde sektörümüz kabuğunu kırdı” dedi.

Fuar katılımcısı Ramazan Seferler, fuarın sektörün dış ticaretine hareketlilik kazandırdığını kaydederek, “Yaklaşık 22 yıldır sektörde yer alıyoruz. Üretimimizin yüzde 90’ını ihracat olarak gerçekleştiriyoruz. Fuar bizim için iyi geçti. Çok farklı ülkelerden nitelikli alıcılar geldiğini gözlemledik. URGE’lerimizin artıları sayesinde yurt dışından birçok firma bizlere ulaştı” diye konuştu.

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