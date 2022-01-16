İnegölspor - Ankaraspor: 3-1

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)STAT: İnegöl

HAKEMLER: Sait Tozcu, Çağlar Öztürk, Enes Biroğlu

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, İbrahim Sürgülü, Bahadır Taşdelen, Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Selimcan Temel, Furkan Özyapı, Kadir Salih (Dk.86 Fatih Çerlek), Aykut Uluç (Dk.77 Furkan Mızrak), Ersel Aslıyüksek (Dk.72 Türker Toptaş), Ömer Faruk Ermeç (Dk.86 Gülhan Üreyen)

ANKARASPOR: Metin Erol, Mehmet Yiğit, Recep Yemişçi, Alaettin Batuhan Er, Sedat Cengiz(Dk.65 Eren Keleş), Oktay Kancı (Dk.46 Kadir Yazıcı), Furkan Çil, Erdal Öztürk (Dk.84 Oğuzhan Aydoğan), Erdem Çetinkaya, Murat Yılmaz, Şahin Fıstıkçı

SARI KARTLAR: Dk.38 Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor) Dk.13 Recep Yemişçi, Dk.31 Mehmet Yiğit, Dk.59 Kadir Yazıcı (Ankaraspor)GOLLER: Dk.15 İbrahim Sürgülü (penaltı) Dk.46 Bahadır Taşdelen, Dk.62 Serkan Sözmen (İnegölspor) Dk.90+2 Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, ikinci devrenin ilk maçında sahasında ağırladığı Ankaraspor´u 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'Üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Ersel, rakip takımın oyuncusu Recep tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı yapan İbrahim, takımını 1-0 öne geçirdi.

46'ncı dakikada gelişen ev sahibi takım atağında ceza sahasına giren Bahadır şık bir vuruşla, takımını 2-0 öne geçirdi.

62'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışından Ömer Faruk'un yerden ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Serkan, topu ağlarla buluşturdu. 3-0

90+2'nci dakikada gelişen Ankaraspor atağında topla buluşan Erdem'in vuruşu golü getirdi. 3-1DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

2022-01-16 15:53:24



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