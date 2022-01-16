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Hatice Kübra, 'Yılın En İyi Kadın Sporcusu'

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün olimpiyat madalyalı taekwondocusu Hatice Kübra İlgün, Türkiye Kristal Küre Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Kadın Sporcusu' seçildi.

Hatice Kübra, 'Yılın En İyi Kadın Sporcusu'

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün olimpiyat madalyalı taekwondocusu Hatice Kübra İlgün, Türkiye Kristal Küre Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Kadın Sporcusu' seçildi.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda mücadele eden, kazandığı bronz madalya ile hem Türkiye'ye hem de Bursa'ya büyük bir gurur yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün taekwondocusu Hatice Kübra İlgün, Bursa'ya yeni bir gurur yaşattı. Basın, medya, iş dünyası, magazin, dizi, sinema, spor ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren kişi ve markaların halk oylaması ile ödüllendirildiği Türkiye Kristal Küre Ödülleri'nde Hatice Kübra İlgün, 'Yılın En İyi Kadın Sporcusu' seçildi.
Türkiye'deki en prestijli ödüller arasında yer alan ve sonucun halk tarafından belirlendiği yarışmanın ödül töreni İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde yapıldı. 'Yılın En İyi Kadın Sporcusu' ödülünü almak için sahneye çıkan Bursa'nın olimpiyat madalyalı sporcusu Hatice Kübra İlgün, "Başarıya giden yolda bir çok engelle karşılaşıyoruz ve hep bir mücadele içindeyiz. Mücadeleyi hiç bırakmayız. Bu süreçte hep yanımda olan Bursa Büyükşehir Belediyemize ve spor kulübümüze çok teşekkür ediyorum. Bizleri desteklemeye devam edin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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