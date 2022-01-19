Bursa'da evin kapısını kartla açtılar, binlerce lira çalıp kayıplara karıştılar

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Bursa'da 2 hırsızlık şüphelisi kadın, bir eve girip, binlerce lira çalarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 2 hırsızlık şüphelisi kadın, önce dış kapıyı kartla açarak binaya girdi. Ardından evin kapısını da kartla açıp giren şüpheli 2 kadın, evden yüklü miktarda para çalarak kayıplara karıştı. Parasının çalındığını fark eden aile ise durumu polise bildirdi. Polis ekipleri kadınları her yerde arıyor.

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