İnegöl’de kapalı köy yolu yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de kapalı köy yolu yok

İHA

İnegöl’de kapalı köy yolu yok

İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte karla mücadele çalışmaları için oluşturulan 11 bölgede çalışmalarını sürdürüyor. 11 hatta aralıksız şekilde devam eden çalışmalarla tüm köy yolları açılırken, ulaşımda bir aksama yaşanmaması için çalışmalar ara verilmeden devam ediyor.
Kar yağışının olumsuz etkilerini önlemek adına sahaya inen İnegöl Belediyesi, kırsalda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket ediyor. Karla mücadele çalışmaları kapsamında İnegöl kırsalı 11 bölgeye ayrıldı. 1. Bölge Kıran hattı, 2. Bölge ElmaçayırFevziye hattı, 3. Bölge İnayet hattı, 4. Bölge Boğazova hattı, 5. Bölge İclaliyeHamidiye (Gazelli) hattı, 6. Bölge HayriyeBahariye hattı, 7. Bölge OylatSaadetBahçekaya hattı, 8. Bölge Kurşunlu’dan başlayıp Gedikpınar’a uzanan hat, 9. Bölge OsmaniyeMezit hattı, 10. Bölge GüzelyurtHamitabat hattı, 11. Bölge ise Kurşunlu ve Kulaca arasında kalan mahalleleri kapsayan TekkeCemiyet hattı.
Kırsalda oluşturulan sorumluluk alanları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile paylaşıldı. Bu kapsamda 7 bölge İnegöl Belediyesi sorumluluğuna, 4 bölge ise Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna bırakıldı.
İnegöl Belediyesi 3 müdürlük ile karla mücadele çalışmalarında aktif rol üstleniyor. Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü karla mücadele çalışmalarında görev alıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü; 30 personel ile kaldırımlarda kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ise şehir merkezinde 25 personel ile kar küreme çalışması, 15 personelle de tuzlama çalışmalarına destek veriyor. Fen İşleri Müdürlüğü de 114 kişilik kadrosu ile merkez ve kırsal mahalle yollarının devamlı trafiğe açık kalacak şekilde temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde karla mücadele çalışmaları için; 3 kar küreme aracı (kamyon), 4 tuz serici ve kar küreyici kamyon, 13 adet kazıcı yükleyici iş makinesi, 3 greyder ve 3 yükleyici kepçe karla mücadele çalışmalarında görev alıyor. İnegöl Belediyesi tüm birimleriyle toplamda 184 personel ve 31 iş makinesi ve araçla karla mücadele çalışmalarında sahada yer alıyor.
Dün akşam başlayan yoğun kar yağışı sonrası kırsalda hummalı bir çalışma başlarken, ekipler gece boyu tüm kırsal mahallelerin yolunu açtı. Çalışmalar aralıksız sürerken, şu anda İnegöl’de kapalı köy yolu bulunmadığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler tatilin keyfini Nilüfer’de yaşayacak
YEREL HABERLER Öğrenciler tatilin keyfini Nilüfer’de yaşayacak
Bursa'da evin kapısını kartla açtılar, binlerce lira çalıp kayıplara karıştılar
YEREL HABERLER Bursa'da evin kapısını kartla açtılar, binlerce lira ...
Köydeki kafede kahvaltılar kar üzerinde yapılıyor Karların üzerinde kahvaltı yapmak isteyen bu köye geliyor
YEREL HABERLER Köydeki kafede kahvaltılar kar üzerinde ...
Aynı anda 2 mevsimi yaşadılar Bir yanda kar, diğer yanda güneşli hava
YEREL HABERLER Aynı anda 2 mevsimi yaşadılar Bir yanda kar, diğer ...
Polis olmak isteyen gençlere ücretsiz kurs desteği
YEREL HABERLER Polis olmak isteyen gençlere ücretsiz kurs desteği
İnegöl Belediyesi tüm personeliyle sahada
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi tüm personeliyle sahada
Konut fiyatları maliyetleri belirleyecek
YEREL HABERLER Konut fiyatları maliyetleri belirleyecek
Prof. Dr. Reşit Mıstık: “Korona virüs yayılmaya devam ettiği sürece yeni varyant ve mutasyonlar göreceğiz”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Reşit Mıstık: “Korona virüs yayılmaya devam ...
2. Lig'den Süper Lig'e transfer oldu
YEREL HABERLER 2. Lig'den Süper Lig'e transfer oldu
Yenişehir ve Orhaneli'de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Yenişehir ve Orhaneli'de eğitime kar engeli
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli ...
Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli ...
İnşaattan demir çalan şüphelinin pes dedirten savunması: "Ekmek parası ağabey yapacak bir şey yok"
YEREL HABERLER İnşaattan demir çalan şüphelinin pes dedirten ...
İnegöl’de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER İnegöl’de eğitime kar engeli
Bursa'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Bursa'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
Bursa'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Bursa'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
Bursa'nın dağ ilçelerinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Bursa'nın dağ ilçelerinde eğitime kar engeli
Bursa'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Bursa'da kar yağışı etkili oldu
Hatayspor, İnegölspor'dan Selimcan Temel'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Hatayspor, İnegölspor'dan Selimcan Temel'i kadrosuna ...
Bursaspor üç eksikle Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Bursaspor üç eksikle Eyüpspor maçı hazırlıklarına ...
Lojistik poliçeler, yürüyen fabrikaların sigortası
YEREL HABERLER Lojistik poliçeler, yürüyen fabrikaların sigortası
Bursa Kent Konseyi’nden Başkan Erdem’e ziyaret
YEREL HABERLER Bursa Kent Konseyi’nden Başkan Erdem’e ziyaret
Ulaşımda yoğun kar mesaisi
YEREL HABERLER Ulaşımda yoğun kar mesaisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.