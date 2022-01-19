Genç sinemacılar bu atölyede yetişiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Sinema Atölyesi, okullara yönelik sinema seminerleri vermeye devam ediyor.

Pandemi öncesinde belirlenen liselerde sinema kulüpleri oluşturarak eğitimler veren Karagöz Sinema Atölyesi, şimdi de beyaz perdeye gönül veren gençleri seminerde bir araya getirdi. Tayyare Kültür Merkezi’ndeki eğitimde, sinemainsan ilişkisi, iyi bir sinema izleyicisi nasıl olmalı ve iyi bir sinemacı olmak için neler yapılması gerektiği gibi konular ele alındı.

Eğitim seminerine katılan Niyazi Mısri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sinema konusunda meraklarını giderdi. Karagöz Sinema Atölyesi, seminerlerin yanı sıra şubat ayında başlayacak oyunculuk, film yapım ve senaryo atölyeleri ile eğitimlere devam edecek. Ücretsiz yapılacak atölye çalışmalarına katılmak isteyen 15 yaş üstü tüm kursiyerler, başvuruları sinema.bursa.bel.tr veya www.karagozsinemaatolyesi.com sitesi üzerinden yapabilecek.

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