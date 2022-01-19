Kestel karla kaplandı

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Kestel ilçesinde gece başlayan kar yağışı şehir merkezi ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yağış uyarılarının ardından, Kestel’de akşam saatlerinde Kar yağışı etkili oldu. Yağan kar yağışı sonrası Kestel beyaza büründü. İlçe merkezindeki futbol sahası ile oyun alanlarının karla kaplı bembayaz görüntüsü dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.