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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da yaşlı adam pompalıyla dizinden vuruldu

İHA

Bursa’da yaşlı adam pompalıyla dizinden vuruldu

Bursa’da husumetlisi tarafından pompalı tüfekle dizinden vurulan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.
Olay sabah saat 10.00 sıralarında Tayakadın mahallesi Hocaalizade sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 65 yaşındaki Hasan İnci, daha önce aralarında husumet bulunduğunu iddia ettiği ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle dizinden vuruldu. Şüpheli yaşlı adamın evinin avlusuna girerek pompalı tüfekle bir el ateş edip dizinden yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan adam bağırarak komşularından yardım istedi. Şüpheli ise olay sonrası taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye gönderildi. Yaralı adam olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan İnci’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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