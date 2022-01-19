Bursa'nın yeşili beyazla buluştu Bursa'da etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezi beyaza büründü, o anlar drone ile görüntülendi

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezi beyaza büründü. Bursa'nın tarihi yapıları başta olmak üzere birçok yerleşim yeri drone ile görüntülendi.

Uludağ'ın eteklerinden başlayarak, Marmara Denizi'nin kıyılarına kadar hakim olan kar yağışı, sabah saatlerinde şehir merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Şehir merkezinde yer alan ve kışın kar yağmasıyla birlikte ortaya çıkan Demirkapı Mahallesi'ndeki renkli evler, Tophane Saat Kulesi, Ulu Cami, Surlar ve Hanlar bölgesi kar yağışıyla birlikte güzel ve renkli görüntülere sahne oldu. Güzelliklerin her biri dorne ile görüntülendi. Şehir merkezinde ana yolların açık olduğu ve yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde yolların ve sokakların halen karla kaplı olduğu görüldü. Ayrıca termometreler de sabah saatlerinden bu yana hava sıcaklığının eksinin altında olduğunu gösterdi.

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