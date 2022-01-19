Bursa'da kar yağışı; süs havuzları dondu

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, süs havuzları dondu.

Bursa'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, Uludağ'da ise kar kalınlığı 90 santimetre olarak ölçüldü. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle süs havuzları buz tuttu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-01-19 12:33:30



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