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1 aydır kayıptı, Bursa polisi buldu Bir aydır kayıp olan 35 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın Bursa polisi tarafından bulundu

İHA

Bursa'da eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek, 17 Aralık günü 3 çocuğunu okula bıraktıktan sonra evden ayrılan ve şehir merkezindeki bir arkadaşında kaldığı tespit edilen 35 yaşındaki Saadet Çoban bulunarak, ablasına teslim edildi.

1 aydır kayıptı, Bursa polisi buldu Bir aydır kayıp olan 35 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın Bursa polisi tarafından bulundu

Bursa'da eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek, 17 Aralık günü 3 çocuğunu okula bıraktıktan sonra evden ayrılan ve şehir merkezindeki bir arkadaşında kaldığı tespit edilen 35 yaşındaki Saadet Çoban bulunarak, ablasına teslim edildi.
Gemlik ilçesindeki evinden 17 Aralık'ta çıkan ve çocuklarını okula bıraktıktan sonra ortadan kaybolan 35 yaşındaki Saadet Çoban, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan araştırmada, genç kadının en son Kent Meydanı'nda bir güvenlik kamerasına takıldığı belirlendi. Son görüntülerden harekete geçen ekipler genç kadının kız arkadaşının evinde kaldığını tespit etti. Daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Çoban, İstanbul'a ablasının yanına götürüldü.
Saadet Çoban'ın ablası; kardeşinin bulunması için Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programına katıldı. Buradan sesini duyuran Tuba Çoban bir ay sonra kardeşine kavuştu. Canlı yayın programında ablasına kavuşan genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı.
Programda soruları cevaplandıran Saadet Çoban, "Çocukları okula bıraktıktan sonra kaçtım. O gün beni eşim götürüp polise verecekti. Ben de gitmek istemedim, kaçtım. İlk olarak Bursa'da şehir merkezinde oturan bir kadın arkadaşımın evine geldim. Üç gün orada kaldım. Sonra bir erkek arkadaşıyla tanıştım. Ondan sonra 'gel beraber bir şeyler içelim' dedi. Konuştuk 'evli misin' dedi. Ben de 'evet evliyim' dedim ama boşandım dedim. Dışarıda kaldım dedim. O da ben de evliydim boşandım dedi. Bir kızım var dedi. Annemle yaşamak ister misin diye sordu. Ben de evet dedim. Annesinin yanına götürdü beni tanıştırdı. Biraz burada kaldım. Daha sonra televizyonda ablamı gördüm. Arkadaşımın annesi ailene haber verelim dedi. Ben de olur dedim. Beni zorla tutmadı yani kimse. Ben kendi rızamla gittim. Eşim beni bazen işten geldiğimde dövüyordu. O yüzden kaçtım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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