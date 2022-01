Büyükşehir engellilerin ayağına gidiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, devreye aldığı Sürekli Engelsiz Yol Yardım Hizmetleri (SEYYAH) projesiyle engelli vatandaşların ayağına gidip, tekerlekli sandalyelerin tamir ve bakımlarını yapıyor.

Ulaşımdan altyapıya, tarihi mirastan çevreye kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Engelli vatandaşların sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarını akülü araçlarla binilebilecek şekilde alçak tabanlıya dönüştüren, akülü araç şarj noktalarının sayısını artırıp araç bakım ve tamir atölyesi ile akülü araç kullanan vatandaşların omuzlarındaki yükü kaldıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de SEYYAH projesini devreye aldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) içerisindeki Akülü Araç Tamir ve Bakım Atölyesi’nde 2021 yılı içinde 885 vatandaşın tekerlekli sandalye tamir ve bakımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, artık bu hizmeti yol yardım olarak vatandaşların ayağına götürüyor. Engelli vatandaşlar, Bursa’nın 17 ilçesinden de 716 21 82 numaralı telefon hattını arayıp, yol yardım hizmetinden yararlanabiliyor. Başvuru üzerine belirtilen adrese kısa sürede ulaşan SEYYAH ekipleri, araçtaki tamir ve bakımı yerinde yapabildikleri gibi giderilemeyecek hasar var ise tekerlekli sandalyeyi atölyeye getirip gerekli çalışmaları yapıyor.

“Engelleri kaldırıyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engelli vatandaşların omuzlarındaki önemli bir yükü kaldıracak olan SEYYAH projesini serebral palsi hastası 27 yaşındaki Ayrin Erciyas’ı ziyaretinde kamuoyuna duyurdu. Tekerlekli sandalyelerin engelli bireyler için hayati önem taşıdığını, bu araçların tamir ve bakımlarının ciddi yük teşkil ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Sosyoekonomik yoksulluk içinde yaşayan engelli vatandaşlarımıza yönelik araçların tamir ve bakımını zaten yapıyorduk. 2021 yılında 373’ü yedek parça tamir bakım akü desteği ve 512’si set tamiri olmak üzere, 885 engelli kardeşimizin ihtiyacını karşıladık. Vatandaşlarımızın seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmaması ve tamir hizmetine kolay ulaşmaları için SEYYAH projesini devreye aldık. Bu hizmeti 17 ilçemizde de veriyoruz. Tamir ve bakım ihtiyacı duyan vatandaşlarımız, 716 21 82 numaralı telefonu arayarak bu hizmetten yararlanabilirler. Tek amacımız engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşadığı sıkıntıları azaltmak ve onların yaralarına merhem olmak. Bu doğrultuda tüm engelleri kaldırmaya devam ediyoruz” dedi.

Bursa’da 2011 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan 34 yaşındaki Birol Önkür, tekerlekli sandalye tamir ve bakım işinin profesyonellik gerektirdiğini, bu nedenle her yerde hizmet alamadıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin SEYYAH projesi sayesinde önemli sorunlardan birinin kalktığını ifade eden Önkür, “Arkadaşlarımız sağ olsunlar, her aradığımızda hemen geliyorlar. Bize karşı son derece ilgililer. Bize her türlü kolaylığı sağlıyorlar. Bu hizmeti nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.