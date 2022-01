'Tematik Buluşmalar’da felsefe konuşuldu

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün ‘Tematik Buluşmalar’ faaliyetleri Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi konuk oldu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün ‘Tematik Buluşmalar’ başlığıyla çevrimiçi düzenlediği faaliyet, yeni yılda önemli konukları Bursalılar ile buluşturmaya devam ediyor. Zuhal Kişin Köseoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği yılın ilk buluşmasına Prof. Dr. İoanna Kuçuradi konuk oldu. Bursa’da önemli akademik çalışmalara imza attığı için bu kent ile özel bir bağ kurduğunu ifade eden Prof. Dr. Kuçuradi, Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti. Özellikle insan hakları, insan felsefesi, etik gibi alanlarda çalışmalar yapan Prof. Dr. Kuçuradi, ahlakî değerler üzerine soruları cevapladı.

“Değerler her yerde değerdir, değişken olan değer yargılarıdır” diyen Prof. Dr. Kuçuradi sözlerini şöyle sürdürdü; “Hepimiz dünyanın bir yerinde seçmediğimiz bir anne babadan doğuyor, seçmediğimiz bir kültürün içinde kendimizi buluyor ve doğal olarak içinde büyüdüğümüz o kültürel yapıyı benimsiyoruz. Yetiştiğimiz ortamın hayat tarzını benimsiyoruz. İnsanların yaptığı değerlendirmelere bakmak gerekir. O zaman farklı tarzlar olduğunu görürüz. İnsanlar olumlu gördüklerine iyi, kendisinin işine gelmeyene kötü der. İçeriği ve etkilediğine bakmaz. Değer yargıları görecelidir.”

Değerlendirmenin duruma göre değiştiğini ve üç ana adımdan oluştuğunu belirten Prof. Dr. Kuçuradi, “Olay, durum, eylem değerlendirmeleri farklı olur. Değer yargıları davranışı değerlendirir. Değerlendirmede, ilişkileri ve şartları da gözlemleyip eylemi anlamak gerekir. Birinci adım olarak neden ve niçinleri görmeliyiz. İkinci adım yapılan şartların özelliğini görmektir. Eylemin değerli mi doğru mu olduğunu görmek de üçüncü adımdır. Bu üçünü yaparsan değerlendirme doğru olur. Düşünce tarihine bakarsak var olan her şey gerçeklik sayılır. Bu varlık felsefesi sorunudur. Bu değişimle konular başkalaştı. Bugün yaşanan sorunlar kafaların karışık olmasından kaynaklanıyor. Post modern çağdan çıkmak için eğitimde yapılması gereken değişiklikleri de ele almalı. Bunu hayatın her alanında sorgulamalı. Hayat tarzına ve anlayışlara dikkat etmek gerekir. İnsan olmanın etik gelenekleri var. Değer yargıları ile bilgisini ayırmayı öğrenmeden kafaların karışıklığı bitmez. Etik değer bilgisini hesaba katarak yaşamak gerekir” dedi.

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye teşekkür ederek, kendisini daha geniş zamanlı ve yüzyüze bir söyleşide de ağırlamak istediklerini söyledi.

