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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nedim Yücel: "Takviye yapmayı düşünmüyoruz"

İHA

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, yazılı açıklama yayımladı. Yücel, "Bu ekonomik koşullardan dolayı da şu an kulübümüze herhangi bir ek gelir gelmedikçe takviye yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

Nedim Yücel: "Takviye yapmayı düşünmüyoruz"

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, yazılı açıklama yayımladı. Yücel, "Bu ekonomik koşullardan dolayı da şu an kulübümüze herhangi bir ek gelir gelmedikçe takviye yapmayı düşünmüyoruz" dedi.
Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Takımda bulunan korona virüs vakalarına rağmen iki kulvarda da playoff mücadelesi vereceklerini söyleyen Yücel, "Sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergiledik. Yaklaşık 7 maçı da son topta kaybettik. Bu maçlardan birkaç tanesini kazanabilseydik, şu anda hem Avrupa’da hem de ligimizde kendimize ilk 45 sıra içerisinde yer bulabilirdik. Tabi bunu sadece şanssızlık olarak değerlendirmeyip, şapkamızı önümüze koyarak, önde olduğumuz ve son topta kaybettiğimiz maçlardan dersler çıkarıp, aynı hataları sezonun 2. yarısında tekrar yapmamamız gerekir” şeklinde konuştu.

"Takviye yapmayı düşünmüyoruz"
Nedim Yücel, kulübün ekonomik olarak iyi durumda olmadığını ve takıma takviye yapamayacaklarını ifade ederek şu ifadelere yer verdi:
"Ayrıca döviz kurunun da beklentilerin çok üzerinde artması sebebiyle, sene başı yaptığımız bütçenin yaklaşık yüzde 60 üzerine çıkmış bulunmaktayız ve aslına bakılırsa şu anda pandeminin ilk zamanlarından dahi daha zor şartlar altında mücadele ediyoruz. İsim ve ana sponsorumuz olan ve maddi manevi bize büyük destek olan Uludağ İçecek Ailesi bu süreçte de bize büyük destek veriyor olsa da hem kendilerine daha da fazla yük olmamak, hem de günlük başarılar adına geleceğimizi riske atmamak için, ilk günden beri misyonumuz olan sürdürülebilir, kendi ayakları üzerinde duran, borçsuz bir Frutti Extra Bursaspor Basketbol takımı olmak adına takım içinde de bazı ekonomik olarak bizi rahatlatan hamleler yapmak durumda kaldık ve bu arada da Tolga Geçim gibi A Milli Takımımızın ana oyuncularından birini de kadromuza katmış olduk. Bu ekonomik koşullardan dolayı da şu an kulübümüze herhangi bir ek gelir gelmedikçe takviye yapmayı düşünmüyoruz. Bizim için en büyük transfer, iki cephede de Playoff mücadelesi verdiğimiz bu süreçte en büyük gücümüz 6. oyuncumuz olan taraftarımızın, sahada savaşan, formasının hakkını veren bu takımın daha da fazla yanında olmaları olacaktır."

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