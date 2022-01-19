Madde bağımlısı ailesiyle tartışınca evi ateşe verdi



Mehmet İNANSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Y. (37), birlikte yaşadığı ailesiyle tartışınca evi ateşe verip kaçtı. Alevlerin bitişikteki eve de sıçradığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Polis Ali Y.´yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İsabey Caddesi´nde oturan Ali Y., bugün saat 16.30 sıralarında birlikte yaşadığı aile bireyleriyle tartıştı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Y., evi ateşe verip kaçtı. Alevler kısa sürede yayılarak yandaki iki katlı eve de sıçradı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 2 ev de kullanılmaz hale geldi.

Polis, Ali Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yanan evleri söndürme çalışmaları ise dronla havadan görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

2022-01-19 17:59:59



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