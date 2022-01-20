Devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'da, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhangazi´ye bağlı Gemiç Mahallesi´nde meydana geldi. Serkan Başkara (40) yönetimindeki kasasında su sondaj malzemeleri yüklü olan 34 UH 8497 plakalı kamyon, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen kamyondaki Başkara ve Ahmet Ölmez (34), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin arından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat kapalı olan İznikBursa karayolu, kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-01-19 23:11:45



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