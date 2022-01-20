İnegöl'de 2 katlı ev alev alev yandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Mezit Mahallesi´nde meydana geldi. Metin Haliloğlu'na ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Güçlükle evden çıkan Haliloğlu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-20 01:00:37



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