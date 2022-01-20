İnegöl’de eğitime kar engeli

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitim yoluyla okullarına gidenler için eğitime 1 gün daha ara verildi.

İnegöl Kaymakamlığının yaptığı açıklamada, “Meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle, taşımalı eğitim yoluyla okullarına giden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz 20 Ocak 2022 perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

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