(Özel) Bir metreyi bulan karlı yolları aşıp şifa dağıttılar Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1 metreyi bulan kar yağışında kapanan yolları açtı, Evde Bakım Birimi ekipleri hastalara ulaştı Karlı yolları aştılar, KOAH hastasına nefes oldular

Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye yaklaşırken, yolları kapanan köylerdeki hastaların imdadına belediye ekipleri yetişti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan kapan yolları açarken, belediyeye ait Evde Bakım Birimi de mahsur kalan hastaların imdadına yetişti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu kapandığı için evinden çıkamayan yaşlı adam için seferber oldu. Belediyenin iş makineleriyle yolun açılması sonucu İnegöl’e 25 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Mahallesi'ne ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık ekipleri, KOAH hastası olan Mustafa Ergün’e nefes oldular.

Tahtaköprü Mahallesi'nde ikamet eden KOAH hastası Mustafa Ergün, sabah saatlerinde nefes darlığı çekince Bursa Büyükşehir Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık ekiplerine haber verildi. Yola çıkan ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle adrese ulaşamayınca Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiyesi ekiplerinde destek istediler. Greyder ve kar kürüme araçları kapanan 25 kilometrelik yolu büyük çaba sonucunda açtılar. Sağlık ekipleri yoğun çaba sonucu adrese ulaştılar. Sağlık ekiplerini karşında görünce büyük sevinç yaşayan Mustafa Ergün, yapılan ilaç tedavisinin ardından “Bana nefes oldunuz” diyerek teşekkür etti.

"Dünyada bölge güzellik var mı?"

30 yıldan bu yana astım ve KOAH hastalığı tedavisi gören 73 yaşındaki Mustafa Ergün, “Biz eskiden çok zahmet çekerdik. Ne sağlıkçı, ne sağlık ocağı, ne hastane vardı. Perişandık o zamanlar. Şimdi ayağımıza kadar sağlık hizmeti geliyor. Nimete bak. Böyle güzellik var mı dünyada. Avrupa da, Amerika da yoktur böyle hizmet. Allah belediyemize, devletimize zeval vermesin.” dedi.

"Sağlıkçılar bizim nefesimiz"

Sağlık çalışanlarının kendisine çok ilgi gösterdiğinin altını çizen Ergün, “Öyle güler yüzlü geliyorlar ki; evladın olsa bu kadar tatlı gelmez yani. Halimizi, hatırımızı soruyorlar. Siz sağlıkçılar bizim nefesimiz, gözümüz, kulağımız, ayağımız, canımız, ciğerimiz. Bunlar olmasa biz nefes alamayız. Dün telefon ettim; Yenişehir’den koşarak geldiler. Milyonları versen getiremezsin. Yenişehir gibi bir yerden o fırtınada buraya gelebiliyor yani. Ben böyle bir hizmet görmedim. Evime geldiler; üşüdüm dahi demediler. Hemen beni tedavi ediyorlar. Allah razı olsun.” diye konuştu.

"Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Alinur Aktaş'tan Allah razı olsun"

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Ergün, “Ufacık bir gariban hasta için koca belediye burada. Böyle bir mutluluk var mı acaba. Biz neyiz yani. Belediyelerimizin, cumhurbaşkanımızın sayesinde böyle güzellikle görüyoruz. Bende astım, KOAH, şeker, tansiyon var, ciğerlerim, böbreklerim hasta. Hastalığımız o kadar çok ki, ekmek almaya bile gidemiyorum. Bursa Belediyesi ve Alinur Aktaş’tan Allah razı olsun. Ben hastanede yattım, böyle güler yüz, tatlı dil görmedim. Bursa’dan doktor geldi, tedavi etti.” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Hemşiresi Melike Uzun ise, “İnegöl’e yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Mahallesi'nde bulunan hastamız Mustafa amcamız için geldik. Büyükşehir ekipleri yollarımızı açtılar. Onların sayesinde buraya kadar geldik. Amcamızın nefes darlığı var. Bizde ona nefes olabilmek için yolu aşıp geldik. Tedavisini uyguladık. Biz Mustafa amcaya olduğu gibi diğer tüm hastalara bir telefon kadar yakınız. Bize en büyük mükafat hastaların duasıdır.” dedi.

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