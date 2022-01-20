Kestel'de 24 saat karla mücadele sürüyor

Kestel Belediyesi, yoğun kar yağışının olduğu kırsal mahalle yollarının kapanmaması için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bursa'da devam eden kar yağışı Kestel ilçesinde de etkili oluyor. Kestel Belediyesi ekipleri ise, özellikle kırsal mahallelerde kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri Osmaniye, Orhaniye, Sayfiye, Aksu, Lütfiye, Saitabat, Alaçam, Ümitalan mahallelerine giden yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. 15 personelden oluşan karla mücadele ekipleri 2 vardiya halinde, 24 saat süre ile ilçe genelinde görev yapıyor. Karla kaplanan yollar, kar küreme araçlarıyla açılıyor. Kestel Belediyesi ekipleri, şiddetli kar yağışıyla kapanan 17 kırsal mahallenin yolunun, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısa sürede açıldığını belirtti.

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